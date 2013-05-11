Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: 2. Если население Киева упадет до 2 млн, с текущим объемом жилого фонда, его цена уменьшится с сегодняшних 1200 долларов за м2 до 300-400
zРадио, а сколько сейчас население Киева ? Имхо, какое-то слишком радикальное снижение - в 3 раза... Не думаю что тут пропорция.
Реальное население Киева сегодня - 3,7 млн где-то. И да, тут не пропорция. Киев премирован именно на дефиците. Если дефицит превратится в профицит (причем огромный), размер падения цен будет выше размера падения населения. Но это лишь теория. Я не знаю, почему барабашов заговорил о 2 млн. Я вижу для этого лишь одну причину, трагическую - повторение кейса Донецка и Луганска. Надеюсь, этого никогда не случится
барабашов написав:flyman А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое. И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.
растішки засумнівались в 2х рості з 2015 року? так що в 2021 вже дорожати не буде?
Треба порівнювати не ціну котлованах і готового житла , а готових цоколів в 2015 і 2020. І не хотілки, а реальні ціни. І тут виявиться, що немає ніякого двохкратного зростання((( Взагалі, а що за публіка купляє цей неліквід? Баффет з Соросом???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
барабашов написав:flyman А ты просто на ЛОХе выстави с двумя концами свою прелесть и прощупай, есть ли хоть кто на неё кандидат. Не надо 2.25 или 2.3 фиксировать, просто вдвое. И расскажешь потом какой вал желающих тебе телефон оборвал.
растішки засумнівались в 2х рості з 2015 року? так що в 2021 вже дорожати не буде?
Треба порівнювати не ціну котлованах і готового житла , а готових цоколів в 2015 і 2020. І не хотілки, а реальні ціни. І тут виявиться, що немає ніякого двохкратного зростання((( Взагалі, а що за публіка купляє цей неліквід? Баффет з Соросом???
Я брав 95% готове, тобто велись внутрішні роботи, ясно, що документи власності - це ще плюс якась премія.
Питання в тому, що 1к цокольне приміщення за 20К після будівельників, це межа, чи ще буде ріст, на який віщають ростуни.
Півтора роки тому аналогічний в оголошеннях відсвічував за 12,5Куе
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 гру, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:брав 95% готове, тобто велись внутрішні роботи, ясно, що документи власності, це ще плюс якась премія
Які в дупу внутрішні роботи??? На твоїх фото - видно було нештукатурені стіни і голий цемент на підлозі. І твій "ремонт", який ти зробив за 5 (!!!) років - навряд чи підвищить вартість напівпідвала. Взгалі, напівпідвали і технічні поверхи - вельми специфічні приміщення. На любителя приміських електричок і СРСРівстких велосипедів))). Раджу почитати книжку П.Стех " Над прірвою в іржі" про сучасний рейковий транспорт в Україні та його населення)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 гру, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців