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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5912591359145915

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 56
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
13
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:22

  Vint написав:
  proftpd66 написав:
  hxbbgaf написав:Не было таких курсов. Было 5 и 7 с чем-то.



Загрузил графики, курс прыгал до 10, был 9.7 в конце 2008. Черный рынок продавал по 10.5 :!:

Евро 11.5-13

Зображення

10.50 за доллар было всего пару часов в 2008м

10.50 НБУ или черный рынок ?

9.7 было на графике . Вы видите или Вы не видете? Оно было несколько раз . В обменнике не было вообще курса ! На черном рынке можно было бы за 15, при том что НБУ 9.5!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:40

  kingkongovets написав:
  baraka написав:
  kingkongovets написав:
весной


нет, не весной


нет, именно весной
по 4,5 правда не покупал, а вот по 4,6 тарился, помню прекрасно - май 2008го


Позвольте пошутить, в качестве выходного дня.
Вы сами спекулируете валютами, а другим советуете брать недвигу ? :mrgreen:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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