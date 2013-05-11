10.50 НБУ или черный рынок ?
9.7 было на графике . Вы видите или Вы не видете? Оно было несколько раз . В обменнике не было вообще курса ! На черном рынке можно было бы за 15, при том что НБУ 9.5!
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:22
10.50 НБУ или черный рынок ?
9.7 было на графике . Вы видите или Вы не видете? Оно было несколько раз . В обменнике не было вообще курса ! На черном рынке можно было бы за 15, при том что НБУ 9.5!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:40
Позвольте пошутить, в качестве выходного дня.
Вы сами спекулируете валютами, а другим советуете брать недвигу ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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