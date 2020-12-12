признаю, моя ошибка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:37
Додано: Нед 13 гру, 2020 20:32
сильно...
это редкость для ветки
+1 в карму)
апд
а вот в декабре 2008 смог макс слить по 9,85-9,90 это при том что была куча знакомых валютчиков
курс помню т.к. покупал дериватив в то время)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:06
один из факторов роста цен на недвигу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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