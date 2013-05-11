Надо детально посмотреть, за 18 Декабря 2008. Евро был 11.55.
А доллар был по 4.7. Извините, 4.4 не было , но 4.7 было .
А евро было НЕ ПОМНЮ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ . Ты купил по 5-7 евро , продал 11-13 и купил обратно по 7.4 доллары.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:44
Надо детально посмотреть, за 18 Декабря 2008. Евро был 11.55.
А доллар был по 4.7. Извините, 4.4 не было , но 4.7 было .
А евро было НЕ ПОМНЮ ПО КАКОЙ ЦЕНЕ . Ты купил по 5-7 евро , продал 11-13 и купил обратно по 7.4 доллары.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 13 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:53
Реальное население Киева сегодня - 3,7 млн где-то. И да, тут не пропорция. Киев премирован именно на дефиците. Если дефицит превратится в профицит (причем огромный), размер падения цен будет выше размера падения населения. Но это лишь теория. Я не знаю, почему барабашов заговорил о 2 млн. Я вижу для этого лишь одну причину, трагическую - повторение кейса Донецка и Луганска. Надеюсь, этого никогда не случится
Додано: Нед 13 гру, 2020 17:00
Загрузил графики, курс прыгал до 10, был 9.7 в конце 2008. Черный рынок продавал по 10.5
Евро 11.5-13
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:13
Я брав 95% готове, тобто велись внутрішні роботи, ясно, що документи власності - це ще плюс якась премія.
Питання в тому, що 1к цокольне приміщення за 20К після будівельників, це межа, чи ще буде ріст, на який віщають ростуни.
Півтора роки тому аналогічний в оголошеннях відсвічував за 12,5Куе
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 гру, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:15
10.50 за доллар было всего пару часов в 2008м
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:22
10.50 НБУ или черный рынок ?
9.7 было на графике . Вы видите или Вы не видете? Оно было несколько раз . В обменнике не было вообще курса ! На черном рынке можно было бы за 15, при том что НБУ 9.5!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:40
Позвольте пошутить, в качестве выходного дня.
Вы сами спекулируете валютами, а другим советуете брать недвигу ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:37
Додано: Нед 13 гру, 2020 20:32
сильно...
это редкость для ветки
+1 в карму)
апд
а вот в декабре 2008 смог макс слить по 9,85-9,90 это при том что была куча знакомых валютчиков
курс помню т.к. покупал дериватив в то время)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 гру, 2020 22:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот фактор роста цен на киевскую недвигу:
Бывали, конечно, времена и по-лучше. Но 7е место тоже не так плохо.
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