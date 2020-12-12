|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 23:25
А куда пропал Респект? Как в Хорватию от долгов по коммуналке скрылся, так больше и не появлялся.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36874
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 4414 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19628
|3302052
|
Суб 12 гру, 2020 07:20
Bolt
|
|8
|20402
|
|
|129
|231906
|
|