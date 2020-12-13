RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5912591359145915

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 56
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
13
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А куда пропал Респект? Как в Хорватию от долгов по коммуналке скрылся, так больше и не появлялся.
airmax78
 
Повідомлень: 36876
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 02:55

  zРадио написав:
  Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).
Желтая - цена золота
Синяя - стоимость м2 по домику
Красная - стоимость м2 по бомберу
Зеленая - курс грн (для информации)
Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!

заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.

заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)


Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.

С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.

Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы


То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?
Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.
Так ли это?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11519
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5393 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 03:00

  Bolt написав:Летом 2008, на некоторое время доллар присел до 4,5, шоб потом ракетой вверх.


4,65.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11519
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5393 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 08:43

Новий тиждень болі настав.
У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Збільшиться ціна на енергоносії.
Київський ринок житлової нерухомості продовжить стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15660
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:40

  Первый написав:Новий тиждень були настав.
У світі починається вакцинація. Це дуже погано.
Київський ринок житлової нерухомості продовжує стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)

COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.
airmax78
 
Повідомлень: 36876
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4415 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:43

  Первый написав:Новий тиждень болі настав.
У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Збільшиться ціна на енергоносії.
Київський ринок житлової нерухомості продовжить стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)


https://ord-ua.com/2020/12/10/v-odesse-obyskivayut-dvorec-eks-glavy-oblsoveta/

Отмечается, что внутреннее убранство домостроения и его внешний вид напоминают дворец, и сотрудники СБУ, которые осуществляют следственные мероприятия, ходят по дому в бахилах.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22557
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:59

  airmax78 написав:COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.


кстати вот где щас настоящая опа - так это в тае
туристов нема, отели стоят пустые и заброшенные, все в упадке (не шучу)
а я вчера проехался по короленковской и малевича и офигел от неинформированности и недальновидности дураков-застройщиков - бц шуруют аж гай гуде, даже на малевича 86б новые корпуса отгрохали - ну не идиоты? кому они уже будут нужны?
вот шо бывает если не берешь на работу макроэкономических аналитиков и не можешь поэтому смотреть в будущее - ведь кроме них мало кто умеет это делать
но ниче - переоборудуют в смарт человейники, ведь ключевые арендаторы - пятиярдные компании, поставлявшие добряки сдохшей нафиг хореке - гордо покинут бц, уволив и отправив на удаленку 90% персонала, и вернутся туда, откуда когда то вылезли - в цоколи, подвалы и жилые квартиры
давай, 2021-й, жги! добивай то, шо не добил 2020-й!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8126
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5912591359145915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1961, 1962, 1963
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19629 3303305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 03:29
Diman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27330)
14.12.2020 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.