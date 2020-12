Додано: Пон 14 гру, 2020 09:59

airmax78 написав: COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит. COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.



кстати вот где щас настоящая опа - так это в тае

туристов нема, отели стоят пустые и заброшенные, все в упадке (не шучу)

а я вчера проехался по короленковской и малевича и офигел от неинформированности и недальновидности дураков-застройщиков - бц шуруют аж гай гуде, даже на малевича 86б новые корпуса отгрохали - ну не идиоты? кому они уже будут нужны?

вот шо бывает если не берешь на работу макроэкономических аналитиков и не можешь поэтому смотреть в будущее - ведь кроме них мало кто умеет это делать

но ниче - переоборудуют в смарт человейники, ведь ключевые арендаторы - пятиярдные компании, поставлявшие добряки сдохшей нафиг хореке - гордо покинут бц, уволив и отправив на удаленку 90% персонала, и вернутся туда, откуда когда то вылезли - в цоколи, подвалы и жилые квартиры

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.