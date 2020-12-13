Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота). Желтая - цена золота Синяя - стоимость м2 по домику Красная - стоимость м2 по бомберу Зеленая - курс грн (для информации) Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.
С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.
Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме? Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото. Так ли это?
Новий тиждень болі настав. У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Збільшиться ціна на енергоносії. Київський ринок житлової нерухомості продовжить стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)
Первый написав:Новий тиждень були настав. У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Київський ринок житлової нерухомості продовжує стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)
COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.
Первый написав:Новий тиждень болі настав. У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Збільшиться ціна на енергоносії. Київський ринок житлової нерухомості продовжить стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)
airmax78 написав:COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.
кстати вот где щас настоящая опа - так это в тае туристов нема, отели стоят пустые и заброшенные, все в упадке (не шучу) а я вчера проехался по короленковской и малевича и офигел от неинформированности и недальновидности дураков-застройщиков - бц шуруют аж гай гуде, даже на малевича 86б новые корпуса отгрохали - ну не идиоты? кому они уже будут нужны? вот шо бывает если не берешь на работу макроэкономических аналитиков и не можешь поэтому смотреть в будущее - ведь кроме них мало кто умеет это делать но ниче - переоборудуют в смарт человейники, ведь ключевые арендаторы - пятиярдные компании, поставлявшие добряки сдохшей нафиг хореке - гордо покинут бц, уволив и отправив на удаленку 90% персонала, и вернутся туда, откуда когда то вылезли - в цоколи, подвалы и жилые квартиры давай, 2021-й, жги! добивай то, шо не добил 2020-й!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.