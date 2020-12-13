Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Новий тиждень були настав. У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Київський ринок житлової нерухомості продовжує стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)
COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.
О так вы сами все прекрасно описали, зачем тогда влезли в РН, если мегаполисы фсьо? )) Депопуляция ведет к падению цен...
Если честно, меня удивляют масштабы строительства именно бизнес-центров сейчас в Киеве. На Сичевых стрельцов заканчивают долгострой, который, казалось, уже никогда не оживет. При чем очень бодро заканчивают. Но при этом чуть выше, в 300 м стоит 4-этажный бизнес-центр с очень стильной архитектурой и пустует с 2016го года. Не знаю, может там проблемы с документами или всех отправили на удаленку, но факт. Но Лукьяновка не показательна. Место несчастливое. На Овруцкой возле РОВД, за зеленым строительным забором стоит 3-этажный особняк, построенный, примерно, в одно время с домом на Герцена (может чуть позже). Стоит пустой уже минимум 15 лет. При этом в одном окне объявление "Не продается". Хотя домик неплохой. Сильно устаревший, но, видимо, качественно построенный, потому что выглядит как новый. Только балконы не доделаны - просто бетонные плиты торчат. Кстати, может кто знает что там за история?
Diego написав:Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота). Желтая - цена золота Синяя - стоимость м2 по домику Красная - стоимость м2 по бомберу Зеленая - курс грн (для информации) Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!
заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.
заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)
Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.
С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.
Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы
Человек вполне здраво решил проанализировать стоимость недвижимости не в долларе, а в других единицах. Обычно доллар считают чем-то незыблемым и анализируют динамику цен в долларе, а если посмотреть на нее в золоте, евро, нефти и т. п., то окажется, что в движении цены очень большая заслуга плавающей стоимости доллара.
Золото защитный актив для банков, которые могут его покупать-продавать с минимальными издержками, но не для людей. Точно так же банк не будет скупать однушки, а потом сливать их. Вы не понимаете, что это инструменты для совершенно разной аудитории. Это как депозиты и ОВГЗ. Приват не будет открывать депо в Укрсибе, а пенсионерка не будет покупать гособлигации.
По поводу локальных рисков недвиги, сосредоточившись на минусах, вы забываете про плюсы. Украинская недвижимость вполне может повести себя в среднесрочной перспективе лучше мировых трендов. Предпосылки есть. Коронакризис зацепил Украину по касательной. Мы отталкиваемся от дешевых цен, образовавшихся в следствии событий 14-ого. Развитие ипотеки. Если пройдем корону без девала, что обозначает стабильный курс уже 5 лет, если будут приняты законы, защищающие кредитора, то реклама ипотеки будет на всех заборах.
airmax78 написав:COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.
кстати вот где щас настоящая опа - так это в тае туристов нема, отели стоят пустые и заброшенные, все в упадке (не шучу) а я вчера проехался по короленковской и малевича и офигел от неинформированности и недальновидности дураков-застройщиков - бц шуруют аж гай гуде, даже на малевича 86б новые корпуса отгрохали - ну не идиоты? кому они уже будут нужны?
Предположу, что проект начали еще до пандемии, когда все еще было нормально, а сейчас БЦ стоят полупустые, компании, которые занимали 1000м2 где-то неблизко от центра спокойно переезжают в 200м2 офисы в центре по тем же ставкам, которые были условно в зажопье. Профит. А большая половина сотрудников на удаленке (сотрудникам и компании это в +)
Первый написав:Новий тиждень були настав. У світі починається вакцинація. Це дуже погано. Київський ринок житлової нерухомості продовжує стрімке падіння до забитих дощок І куплю квартиру за місячну квартплату. напівпідвали Ірпіня опановують нові висоти, а в Березані знаходять конопляні поля І глиняна хата стає коштувати як пентхаус Лондон. Всі на тираж!:-)
COVID19 навсегда перевернул мир: мегаполисы всьо. Офисы - всьо. Безусловный доход (в украинских реалиях - обещание безусловного дохода). Удальонка з Пхукета для тех кому его мало. "Brave new world"(с) И никакая вакцина этого уже не изменит.
О так вы сами все прекрасно описали, зачем тогда влезли в РН, если мегаполисы фсьо? )) Депопуляция ведет к падению цен...
Главный фактор депопуляции мегаполисов по мнению аналитиков Saxo Bank - безусловный гарантированный доход. Людям больше не надо работать. Все поедут на курсы личностного роста и духовного развития на Бали. Взрывной рост новых шедевров литературы, изобразительного искусства и музыки. Верю, что и киевлян это ждет. 1500 уе безусловного дохода на нос и Киев нах никому не сдался - все в Анталию! Верю что это нас ждет. С середины следующего года.
zРадио Ты ОЧЕНЬ сильно переоцениваешь влияние ковидлы на общественную жизнь и мировоззрение соотечественников. До *0пы ковидла процентам 50 минимум. И никак они добровольно не собираются менять свой образ жизни, даже если кругом вымрут все родственники. Позавчера был на одной небольшой СТО в легкой дупе. Во-первых запись на 3 дня вперед - едва влез, т.к. очень маленькая работа была. Во-вторых приехал: 4 авто в боксе и 3 в очереди. В помещении СТО тусуется человек 12: мастеров и клиентов. В маске я один.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 14 гру, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.