Додано: Пон 14 гру, 2020 10:57

zРадио написав: Diego написав: Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).

Желтая - цена золота

Синяя - стоимость м2 по домику

Красная - стоимость м2 по бомберу

Зеленая - курс грн (для информации)

Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!



заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.



заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2) Народ, давайте обсудим этот график (корреляция м2 КРЖН с ценой золота).Желтая - цена золотаСиняя - стоимость м2 по домикуКрасная - стоимость м2 по бомберуЗеленая - курс грн (для информации)Если учесть что из недавнего самым благоприятным для покупки был период 2017-2018 годов по ним и сровнял оси Х. Самые наблюдательные могут заметить где на были загоны в бетон, комментируем, не стесняемся!заключение 1: будем считать что тк прослеживается некая зависимость между графиками цена м2 в золоте есть +/- постоянная величина, ну что как бы в общем логично, и то и то консервативные инструменты сбережений.заключение 2: сейчас неблагоприятное время для покупки (дешевеющий голд/дорогой м2)



Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.



С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.



Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы Корреляция между ценовой динамикой золота и недвижимости если и есть, то отрицательная (обратная). Золото - актив защиты, дорожает, когда склонность с риску падает. Недвижимость же (украинская) не являтся хеджем даже от девальвации гривны.С апреля 2019-го до начала коронакризиса золото дорожало из-за изменения его резервного статуса (Базель-3). Не буду флудить - если интересно, это легко гуглится. А украинская недвижимость - восстанавливалась после падения 2014-2015 гг вместе с доходами населения.Что касается инвестиционного потенциала как такового, и золото, и недвижимость - долгосрочные активы сохранения стоимости. Но золото ликвидно, поэтому подчинено глобальным трендам, а недвижимость - неликвидна, и является заложницей локальной ситуации. Следовательно, при покупке золота нужно ориентироваться на глобальные риски, а при покупке недвижимости - на локальные. Для Украины и Киева в частности - это деиндустриализация, депопуляция, выраженная цикличность экономики и геополитические угрозы

Человек вполне здраво решил проанализировать стоимость недвижимости не в долларе, а в других единицах. Обычно доллар считают чем-то незыблемым и анализируют динамику цен в долларе, а если посмотреть на нее в золоте, евро, нефти и т. п., то окажется, что в движении цены очень большая заслуга плавающей стоимости доллара.Золото защитный актив для банков, которые могут его покупать-продавать с минимальными издержками, но не для людей. Точно так же банк не будет скупать однушки, а потом сливать их. Вы не понимаете, что это инструменты для совершенно разной аудитории.Это как депозиты и ОВГЗ. Приват не будет открывать депо в Укрсибе, а пенсионерка не будет покупать гособлигации.По поводу локальных рисков недвиги, сосредоточившись на минусах, вы забываете про плюсы. Украинская недвижимость вполне может повести себя в среднесрочной перспективе лучше мировых трендов. Предпосылки есть.Коронакризис зацепил Украину по касательной.Мы отталкиваемся от дешевых цен, образовавшихся в следствии событий 14-ого.Развитие ипотеки. Если пройдем корону без девала, что обозначает стабильный курс уже 5 лет, если будут приняты законы, защищающие кредитора, то реклама ипотеки будет на всех заборах.