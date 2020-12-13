Diego написав:

rjkz написав: То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?

Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.

Так ли это? То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.Так ли это?

вот именно эти вопросы меня и гложут. То что на пенсию лучше копить в золоте я уже понял)мне кажется нам точно получиться увидеть крах доллара или любой другой бумажной валюты, и я не хочу в ней сидеть в тот момент. Ну и можно посчитать сколько прибыли принесет квартира сдаваясь в аренду (за 12 лет), тоже около 120%. Но там стоимость самого актива упала ведь в 2-3раза. То есть 2007-2008 точно были неудачные года для входа в КРЖН. Ну и конечный вопрос он такой, что тарить золото по 1850 или КРЖН? в перспективе 10лет. Нужно делать какую то умную ретроспективу... пока не придумал как считать