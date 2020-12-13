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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:21
rjkz написав:
То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?
Не смею утверждать, что так будет всегда, но мы наблюдали именно это в последний раз, когда бетон грохался. С тем же, что копить на бетон лучше в золоте, согласиться тяжело. Потому что экономические подъемы, когда золото в лучшем случае не растет, а то и падает, длятся дольше, чем коррекции, когда золото взлетает
rjkz написав:
Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.
Так ли это?
В контексте бетона речь о мире, или Украине? А насчет покупки золота - это нужно делать при первых звоночках кризиса. Текущая цена уже не низкая для входа, хоть потенциал роста еще есть. На некоторое время можно уйти в минуса
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:22
Долярчик написав: airmax78 написав:
Здание управления ДФС по работе с малым и средним бизнесом, Долярек
Слабенький жарт...
Не боись. Твой президент настроен тебе очень серьезно помогать. Поэтому в ДФС вами будет заниматься большое управление.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 14 гру, 2020 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:22
Diego написав: rjkz написав:
То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?
Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.
Так ли это?
вот именно эти вопросы меня и гложут. То что на пенсию лучше копить в золоте я уже понял)
мне кажется нам точно получиться увидеть крах доллара или любой другой бумажной валюты, и я не хочу в ней сидеть в тот момент. Ну и можно посчитать сколько прибыли принесет квартира сдаваясь в аренду (за 12 лет), тоже около 120%. Но там стоимость самого актива упала ведь в 2-3раза. То есть 2007-2008 точно были неудачные года для входа в КРЖН. Ну и конечный вопрос он такой, что тарить золото по 1850 или КРЖН? в перспективе 10лет. Нужно делать какую то умную ретроспективу... пока не придумал как считать
Ретроспектива не дает ответа, что произойдет в ближайшие 10 лет.
Для простого украинца недвига более интересный инструмент чем золото из-за того, что аренда приносит гарантированный текущий доход помимо возможного подорожания/удешевления, а золото только спекулятивный доход/убыток.
Купить-продать квартиру связано с меньшими потерями, чем купить-продать золото. Сколько там банки берут комиссии, не интересовались? Потом его еще нужно где-то хранить.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:41
Sidus написав:
сейчас БЦ стоят полупустые, компании, которые занимали 1000м2 где-то неблизко от центра спокойно переезжают в 200м2 офисы в центре
по тем же ставкам, которые были условно в зажопье. Профит.
А большая половина сотрудников на удаленке (сотрудникам и компании это в +)
вот это я и имел в виду, когда писал шо спрос на мои помещения снова возник у тех, кого я давно вычеркнул из своей ца
но я их брать не собираюсь - это вынужденная мера и завтра им снова понадобятся 1000м, потому шо все здравомыслящие люди понимают шо эффективная работа на удаленке - это миф
по этому поводу очень емко и красиво высказалась трибека, дословно не помню, но в если в общих словах, то звучало это так:
"на удаленке персонал может худо-бедно работать, лишь выполняя стандартные и рутинные задачи, но построение новых бизнес процессов требует личной коммуникации и горизонтальных связей"
поэтому удаленка и сокращение персонала - это фактически оперативное хирургическое вмешательство и предсмертная агония, но никак не стабильна работа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:45
Долярчик написав:
А що то за ЖК в центрі будується?
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