Додано: Пон 14 гру, 2020 12:18

Vlad442 написав: Обычно доллар считают чем-то незыблемым и анализируют динамику цен в долларе, а если посмотреть на нее в золоте, евро, нефти и т. п., то окажется, что в движении цены очень большая заслуга плавающей стоимости доллара

Обычно доллар считают чем-то незыблемым и анализируют динамику цен в долларе, а если посмотреть на нее в золоте, евро, нефти и т. п., то окажется, что в движении цены очень большая заслуга плавающей стоимости доллара

Vlad442 написав: Вы не понимаете, что это инструменты для совершенно разной аудитории.

Это как депозиты и ОВГЗ. Приват не будет открывать депо в Укрсибе, а пенсионерка не будет покупать гособлигации

Вы не понимаете, что это инструменты для совершенно разной аудитории.Это как депозиты и ОВГЗ. Приват не будет открывать депо в Укрсибе, а пенсионерка не будет покупать гособлигации

инвестиционную

Vlad442 написав: По поводу локальных рисков недвиги, сосредоточившись на минусах, вы забываете про плюсы. Украинская недвижимость вполне может повести себя в среднесрочной перспективе лучше мировых трендов. Предпосылки есть. По поводу локальных рисков недвиги, сосредоточившись на минусах, вы забываете про плюсы. Украинская недвижимость вполне может повести себя в среднесрочной перспективе лучше мировых трендов. Предпосылки есть.

Vlad442 написав: Коронакризис зацепил Украину по касательной.

Мы отталкиваемся от дешевых цен, образовавшихся в следствии событий 14-ого.

Развитие ипотеки. Если пройдем корону без девала, что обозначает стабильный курс уже 5 лет, если будут приняты законы, защищающие кредитора, то реклама ипотеки будет на всех заборах. Коронакризис зацепил Украину по касательной.Мы отталкиваемся от дешевых цен, образовавшихся в следствии событий 14-ого.Развитие ипотеки. Если пройдем корону без девала, что обозначает стабильный курс уже 5 лет, если будут приняты законы, защищающие кредитора, то реклама ипотеки будет на всех заборах.

Знакомая песня. Был доллар по 5,05 с 2005-го по весну 2008-го - лорды считают аренду в долларах. Едва только гривна укрепилась до 4,85 - сразу давайте переходить на гривну, ровно через полгода уже обратные стоны - нужно возвращаться в долларТак и здесь - подешевевший доллар на подходит, нужно бетон считать в чем-то другом, подорожавшем...Так пенсионерка ж, вроде, бетон и не покупает. Зачем нам о ней говорить? Те, кто в состоянии купитьнедвижимость, как правило, не являются непроходимыми тупицами, и ОВГЗ, или золото для них - не китайская грамотаНапример? Перечислите ихЭто вас (пока) коронакризис зацепил по касательной. Многие не могут похвастаться тем же. Собственно, как и экономика в целом. Потеря 5% ВВП и 7% производства - это не по касательной, тем более, что следующий год - тоже непростой.Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...