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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5915591659175918>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 56
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
13
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:21

  rjkz написав:То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?


Не смею утверждать, что так будет всегда, но мы наблюдали именно это в последний раз, когда бетон грохался. С тем же, что копить на бетон лучше в золоте, согласиться тяжело. Потому что экономические подъемы, когда золото в лучшем случае не растет, а то и падает, длятся дольше, чем коррекции, когда золото взлетает

  rjkz написав:Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.
Так ли это?


В контексте бетона речь о мире, или Украине? А насчет покупки золота - это нужно делать при первых звоночках кризиса. Текущая цена уже не низкая для входа, хоть потенциал роста еще есть. На некоторое время можно уйти в минуса
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:22

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Здание управления ДФС по работе с малым и средним бизнесом, Долярек

Слабенький жарт...

Не боись. Твой президент настроен тебе очень серьезно помогать. Поэтому в ДФС вами будет заниматься большое управление.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 14 гру, 2020 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:22

  Diego написав:
  rjkz написав:То есть, копить на бетон лучше в золоте. И когда бетон грохнется, цена золота будет на максимуме?
Но тогда получается, что сейчас надо бетон продать и покупать золото.
Так ли это?


вот именно эти вопросы меня и гложут. То что на пенсию лучше копить в золоте я уже понял)

мне кажется нам точно получиться увидеть крах доллара или любой другой бумажной валюты, и я не хочу в ней сидеть в тот момент. Ну и можно посчитать сколько прибыли принесет квартира сдаваясь в аренду (за 12 лет), тоже около 120%. Но там стоимость самого актива упала ведь в 2-3раза. То есть 2007-2008 точно были неудачные года для входа в КРЖН. Ну и конечный вопрос он такой, что тарить золото по 1850 или КРЖН? в перспективе 10лет. Нужно делать какую то умную ретроспективу... пока не придумал как считать

Ретроспектива не дает ответа, что произойдет в ближайшие 10 лет.
Для простого украинца недвига более интересный инструмент чем золото из-за того, что аренда приносит гарантированный текущий доход помимо возможного подорожания/удешевления, а золото только спекулятивный доход/убыток.
Купить-продать квартиру связано с меньшими потерями, чем купить-продать золото. Сколько там банки берут комиссии, не интересовались? Потом его еще нужно где-то хранить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:41

  Sidus написав:сейчас БЦ стоят полупустые, компании, которые занимали 1000м2 где-то неблизко от центра спокойно переезжают в 200м2 офисы в центре по тем же ставкам, которые были условно в зажопье. Профит.
А большая половина сотрудников на удаленке (сотрудникам и компании это в +)


вот это я и имел в виду, когда писал шо спрос на мои помещения снова возник у тех, кого я давно вычеркнул из своей ца
но я их брать не собираюсь - это вынужденная мера и завтра им снова понадобятся 1000м, потому шо все здравомыслящие люди понимают шо эффективная работа на удаленке - это миф
по этому поводу очень емко и красиво высказалась трибека, дословно не помню, но в если в общих словах, то звучало это так:
"на удаленке персонал может худо-бедно работать, лишь выполняя стандартные и рутинные задачи, но построение новых бизнес процессов требует личной коммуникации и горизонтальных связей"
поэтому удаленка и сокращение персонала - это фактически оперативное хирургическое вмешательство и предсмертная агония, но никак не стабильна работа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:45

  Долярчик написав:А що то за ЖК в центрі будується?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:09

  kingkongovets написав:это да, но я я имел в виду как раз контекст написанного максом - кент думал шо пересидит там весь кипишь, а по итогу пишет шо белых там уже почти нет, а улыбаки тайцы стремительно теряют цивилизационный налет, в общем фигня в реале эта ваша удаленка в пхукете

Слышал то же самое в беседе о Бали.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:18

  Vlad442 написав:Обычно доллар считают чем-то незыблемым и анализируют динамику цен в долларе, а если посмотреть на нее в золоте, евро, нефти и т. п., то окажется, что в движении цены очень большая заслуга плавающей стоимости доллара


Знакомая песня. Был доллар по 5,05 с 2005-го по весну 2008-го - лорды считают аренду в долларах. Едва только гривна укрепилась до 4,85 - сразу давайте переходить на гривну, ровно через полгода уже обратные стоны - нужно возвращаться в доллар :mrgreen: Так и здесь - подешевевший доллар на подходит, нужно бетон считать в чем-то другом, подорожавшем...

  Vlad442 написав:Вы не понимаете, что это инструменты для совершенно разной аудитории.
Это как депозиты и ОВГЗ. Приват не будет открывать депо в Укрсибе, а пенсионерка не будет покупать гособлигации


Так пенсионерка ж, вроде, бетон и не покупает. Зачем нам о ней говорить? Те, кто в состоянии купить инвестиционную недвижимость, как правило, не являются непроходимыми тупицами, и ОВГЗ, или золото для них - не китайская грамота

  Vlad442 написав:По поводу локальных рисков недвиги, сосредоточившись на минусах, вы забываете про плюсы. Украинская недвижимость вполне может повести себя в среднесрочной перспективе лучше мировых трендов. Предпосылки есть.


Например? Перечислите их

  Vlad442 написав:Коронакризис зацепил Украину по касательной.
Мы отталкиваемся от дешевых цен, образовавшихся в следствии событий 14-ого.
Развитие ипотеки. Если пройдем корону без девала, что обозначает стабильный курс уже 5 лет, если будут приняты законы, защищающие кредитора, то реклама ипотеки будет на всех заборах.


Это вас (пока) коронакризис зацепил по касательной. Многие не могут похвастаться тем же. Собственно, как и экономика в целом. Потеря 5% ВВП и 7% производства - это не по касательной, тем более, что следующий год - тоже непростой.

Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:24

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:сейчас БЦ стоят полупустые, компании, которые занимали 1000м2 где-то неблизко от центра спокойно переезжают в 200м2 офисы в центре по тем же ставкам, которые были условно в зажопье. Профит.
А большая половина сотрудников на удаленке (сотрудникам и компании это в +)


вот это я и имел в виду, когда писал шо спрос на мои помещения снова возник у тех, кого я давно вычеркнул из своей ца
но я их брать не собираюсь - это вынужденная мера и завтра им снова понадобятся 1000м, потому шо все здравомыслящие люди понимают шо эффективная работа на удаленке - это миф
по этому поводу очень емко и красиво высказалась трибека, дословно не помню, но в если в общих словах, то звучало это так:
"на удаленке персонал может худо-бедно работать, лишь выполняя стандартные и рутинные задачи, но построение новых бизнес процессов требует личной коммуникации и горизонтальных связей"
поэтому удаленка и сокращение персонала - это фактически оперативное хирургическое вмешательство и предсмертная агония, но никак не стабильна работа

тобто ввести в курс дій, і все, решта можна робити віддалено, хіба приходити в офіс раз на місяць або два.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:27

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Обычно доллар считают чем-то незыблемым и анализируют динамику цен в долларе, а если посмотреть на нее в золоте, евро, нефти и т. п., то окажется, что в движении цены очень большая заслуга плавающей стоимости доллара


Знакомая песня. Был доллар по 5,05 с 2005-го по весну 2008-го - лорды считают аренду в долларах. Едва только гривна укрепилась до 4,85 - сразу давайте переходить на гривну, ровно через полгода уже обратные стоны - нужно возвращаться в доллар :mrgreen: Так и здесь - подешевевший доллар на подходит, нужно бетон считать в чем-то другом, подорожавшем...

  Vlad442 написав:Вы не понимаете, что это инструменты для совершенно разной аудитории.
Это как депозиты и ОВГЗ. Приват не будет открывать депо в Укрсибе, а пенсионерка не будет покупать гособлигации


Так пенсионерка ж, вроде, бетон и не покупает. Зачем нам о ней говорить? Те, кто в состоянии купить инвестиционную недвижимость, как правило, не являются непроходимыми тупицами, и ОВГЗ, или золото для них - не китайская грамота

  Vlad442 написав:По поводу локальных рисков недвиги, сосредоточившись на минусах, вы забываете про плюсы. Украинская недвижимость вполне может повести себя в среднесрочной перспективе лучше мировых трендов. Предпосылки есть.


Например? Перечислите их

  Vlad442 написав:Коронакризис зацепил Украину по касательной.
Мы отталкиваемся от дешевых цен, образовавшихся в следствии событий 14-ого.
Развитие ипотеки. Если пройдем корону без девала, что обозначает стабильный курс уже 5 лет, если будут приняты законы, защищающие кредитора, то реклама ипотеки будет на всех заборах.


Это вас (пока) коронакризис зацепил по касательной. Многие не могут похвастаться тем же. Собственно, как и экономика в целом. Потеря 5% ВВП и 7% производства - это не по касательной, тем более, что следующий год - тоже непростой.

Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

так як локдауни продовжуються і у 2021, то ні прояки відновлення не може бути мови,
хіба якщо брати за низьку базу 2020, то тоді у 2021 буде ріст, десь так на 1%, а може і корекція ВВП продовжиться
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:38

  airmax78 написав:Если честно, меня удивляют масштабы строительства именно бизнес-центров сейчас в Киеве

Не розумієте, звідки кошти у укро-бидло-їліти???
За рахунок при[ватизації СРСРівського майна і привласнення державних ресурсів.

При медіанній ЗП в Україні 280 дол/міс є прошарок "жирних котів", з мільярдами і десятками мільярдів доларів. На ці гроші й будується.
Згадаємо Т.Г. Шевченка:

"І досі нудно, як згадаю
Готический с часами дом;
Село обідране кругом;
І шапочку мужик знімає,
Як флаг побачить. Значить, пан
У себе з причетом гуляють.
Оцей годований кабан!

Оце ледащо. Щирий пан,
Потомок гетьмана дурного,
І презавзятий патріот;
Та й християнин ще до того.

У Київ їздить всякий год,
У свиті ходить меж панами,
І п’є горілку з мужиками,
І вольнодумствує в шинку.

Отут він ввесь, хоч надрюкуй.
Та ще в селі своїм дівчаток
Перебирає. Та спроста
Таки своїх байстрят з десяток
У год подержить до хреста.

Та й тілько ж то. Кругом паскуда!
Чому ж його не так зовуть?

Чому на його не плюють?
Чому не топчуть!! Люде, люде!
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси.."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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