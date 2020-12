Додано: Пон 14 гру, 2020 11:41

Sidus написав: сейчас БЦ стоят полупустые, компании, которые занимали 1000м2 где-то неблизко от центра спокойно переезжают в 200м2 офисы в центре по тем же ставкам, которые были условно в зажопье. Профит.

А большая половина сотрудников на удаленке (сотрудникам и компании это в +)



вот это я и имел в виду, когда писал шо спрос на мои помещения снова возник у тех, кого я давно вычеркнул из своей ца

но я их брать не собираюсь - это вынужденная мера и завтра им снова понадобятся 1000м, потому шо все здравомыслящие люди понимают шо эффективная работа на удаленке - это миф

по этому поводу очень емко и красиво высказалась трибека, дословно не помню, но в если в общих словах, то звучало это так:

"на удаленке персонал может худо-бедно работать, лишь выполняя стандартные и рутинные задачи, но построение новых бизнес процессов требует личной коммуникации и горизонтальных связей"

