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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5915591659175918

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 56
1. Зросли більш, як на 30%
36%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
13
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:56

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".

Влад, Україна знаходиться в "пастці середнього доходу", як і багато іншиї ринків, що розвиваються.
Тобто середня з.п. в Києві $500+-, залежно від стану світової економіки.
І в такому коридорі можна перебувати нескінченно довго.

Щоб вийти на новіий рівень, тре інвестувати в капітал та людей, а не виводити гроші в офшори.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:57

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


А за счет чего? Вы так и не ответили на вопрос о предпосылках. Пузырь на РН бедность не породит, а лишь увеличит ее. Для борьбы с бедностью нужен рост выпуска, а он - падает...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 14 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:57

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


Как раз бедность это навсегда в Украине...я устал перечислять все факторы почему, но через 10 лет это будет агро-страна без промышленности, в которой 60% пенсионеров и молодое поколение будет уезжать сразу после школы/ВУЗа, чтоб не кормить эту братию
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:59

  airmax78 написав:Вот фактор роста цен на киевскую недвигу: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5257871124
Бывали, конечно, времена и по-лучше. Но 7е место тоже не так плохо.

airmax, що за зрада? :) Тема гілки - коли ціни впадуть, а не фактори роста ))))
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:59

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".

Влад, Україна знаходиться в "пастці середнього доходу", як і багато іншиї ринків, що розвиваються.
Тобто середня з.п. в Києві $500+-, залежно від стану світової економіки.
І в такому коридорі можна перебувати нескінченно довго.

Грамотії, плять.
Вся Латинська Америка в статусі "країн третього світу" - існує вже 300 років.
Проте там не має сильних і агресивних сусідів, які раді відтяти чужу територію і влаштувати на терені сусідньої держави "хромадянську війну".
Не з укро-бидл-їлітою вийти з цього зашквару, тому що телята не їдять вовків. :mrgreen:

  Sidus написав:Как раз бедность это навсегда в Украине...я устал перечислять все факторы почему, но через 10 лет это будет агро-страна без промышленности

Щодо статусу території я можу поспорити на ящик справжнього коньяку.
Проект не витримає довго паскудного управління.
Радянських рсурсів вже немає, а створювати матеріальні та інтелектуальні цінності укро-бидло-їліта не вміє - надто тупа.
Лише красти. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:00

  Sidus написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


Как раз бедность это навсегда в Украине...я устал перечислять все факторы почему, но через 10 лет это будет агро-страна без промышленности, в которой 60% пенсионеров и молодое поколение будет уезжать сразу после школы/ВУЗа, чтоб не кормить эту братию

Згоден... тілько один комент, а буде тут молоде покоління? Д - демографія!

Імхо, депопуляція буде тільки нарастати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:08

  change_pm написав:Згоден... тілько один комент, а буде тут молоде покоління? Д - демографія!

Імхо, депопуляція буде тільки нарастати...


Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир. Трудовые эмигранты становятся все более оседлыми в местах, где зарабатывают деньги. Так что да - депопуляция будет нарастать, причем преимущественно именно за счет уменьшения молодого поколения.

Когда чиновники говорят, что скоро пенсии не будет из чего платить, они не лукавят. Рабочих мест все меньше, людей пенсионного возраста все больше (и доля расходов на обслуживание госдолга в бюджете все выше - это уже просто транзитные деньги, на социальные нужды они расходоваться не могут, фактический бюджет вдвое ниже формального)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:12

  zРадио написав:Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир.
=продали 3200 квартир в Украине
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир.
=продали 3200 квартир в Украине

Они могли и не продавать в Украине, а взять польскую ипотеку. Причем едут многие молодые - например моего поколения - у них в Украине нет недвижимости.
BIGor
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