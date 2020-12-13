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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5916591759185919>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:56

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".

Влад, Україна знаходиться в "пастці середнього доходу", як і багато іншиї ринків, що розвиваються.
Тобто середня з.п. в Києві $500+-, залежно від стану світової економіки.
І в такому коридорі можна перебувати нескінченно довго.

Щоб вийти на новіий рівень, тре інвестувати в капітал та людей, а не виводити гроші в офшори.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:57

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


А за счет чего? Вы так и не ответили на вопрос о предпосылках. Пузырь на РН бедность не породит, а лишь увеличит ее. Для борьбы с бедностью нужен рост выпуска, а он - падает...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 14 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:59

  airmax78 написав:Вот фактор роста цен на киевскую недвигу: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5257871124
Бывали, конечно, времена и по-лучше. Но 7е место тоже не так плохо.

airmax, що за зрада? :) Тема гілки - коли ціни впадуть, а не фактори роста ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:08

  change_pm написав:Згоден... тілько один комент, а буде тут молоде покоління? Д - демографія!

Імхо, депопуляція буде тільки нарастати...


Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир. Трудовые эмигранты становятся все более оседлыми в местах, где зарабатывают деньги. Так что да - депопуляция будет нарастать, причем преимущественно именно за счет уменьшения молодого поколения.

Когда чиновники говорят, что скоро пенсии не будет из чего платить, они не лукавят. Рабочих мест все меньше, людей пенсионного возраста все больше (и доля расходов на обслуживание госдолга в бюджете все выше - это уже просто транзитные деньги, на социальные нужды они расходоваться не могут, фактический бюджет вдвое ниже формального)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:12

  zРадио написав:Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир.
=продали 3200 квартир в Украине
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир.
=продали 3200 квартир в Украине

Они могли и не продавать в Украине, а взять польскую ипотеку. Причем едут многие молодые - например моего поколения - у них в Украине нет недвижимости.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:48

  BIGor написав:Они могли и не продавать в Украине, а взять польскую ипотеку. Причем едут многие молодые - например моего поколения - у них в Украине нет недвижимости.
Да, могли взять ипотеку. А кроме Польши есть Прибалтика и Чехия, где молодежи очень много.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:01

Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 14 гру, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:04

Столичный рынок нового жилья вошел в пике

ОЙ
https://news.finance.ua/ru/news/-/483675/stolichnyj-rynok-novogo-zhilya-voshel-v-pike

Согласно данным Госстата за первое полугодие, количество квадратных метров жилья, введенного в эксплуатацию в столице, просело на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Причины падения эксперты связывают, в том числе, и с реформой ГАСИ.

При этом индекс строительной продукции (выполненных строительных работ) уменьшился за 7 месяцев этого года по сравнению с январем-июлем 2019 года всего на 5,9%.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:19

  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
BIGor
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