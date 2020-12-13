Додано: Пон 14 гру, 2020 13:08

change_pm написав: Згоден... тілько один комент, а буде тут молоде покоління? Д - демографія!



Імхо, депопуляція буде тільки нарастати... Згоден... тілько один комент, а буде тут молоде покоління? Д - демографія!Імхо, депопуляція буде тільки нарастати...

Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир. Трудовые эмигранты становятся все более оседлыми в местах, где зарабатывают деньги. Так что да - депопуляция будет нарастать, причем преимущественно именно за счет уменьшения молодого поколения.Когда чиновники говорят, что скоро пенсии не будет из чего платить, они не лукавят. Рабочих мест все меньше, людей пенсионного возраста все больше (и доля расходов на обслуживание госдолга в бюджете все выше - это уже просто транзитные деньги, на социальные нужды они расходоваться не могут, фактический бюджет вдвое ниже формального)