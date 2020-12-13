Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
Влад, Україна знаходиться в "пастці середнього доходу", як і багато іншиї ринків, що розвиваються. Тобто середня з.п. в Києві $500+-, залежно від стану світової економіки. І в такому коридорі можна перебувати нескінченно довго.
Щоб вийти на новіий рівень, тре інвестувати в капітал та людей, а не виводити гроші в офшори.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 14 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
А за счет чего? Вы так и не ответили на вопрос о предпосылках. Пузырь на РН бедность не породит, а лишь увеличит ее. Для борьбы с бедностью нужен рост выпуска, а он - падает...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 14 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Згоден... тілько один комент, а буде тут молоде покоління? Д - демографія!
Імхо, депопуляція буде тільки нарастати...
Вчера на валютной ветке кто-то давал инфо, что только за прошлый год только в Польше украинцы купили 3200 квартир. Трудовые эмигранты становятся все более оседлыми в местах, где зарабатывают деньги. Так что да - депопуляция будет нарастать, причем преимущественно именно за счет уменьшения молодого поколения.
Когда чиновники говорят, что скоро пенсии не будет из чего платить, они не лукавят. Рабочих мест все меньше, людей пенсионного возраста все больше (и доля расходов на обслуживание госдолга в бюджете все выше - это уже просто транзитные деньги, на социальные нужды они расходоваться не могут, фактический бюджет вдвое ниже формального)
Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...
zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...