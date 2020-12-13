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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5916591759185919

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24

  BIGor написав:Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе

За два роки, з 2018 - "вторинка" в Києві біля метро в $ - подорожчала на 25-30%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Один из аспектов Киева незамыленным глазом приезжего:

И почему Кличко - очень неплохой мэр.
Верю, на очереди говнограффити, балконы и кондеры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:47

  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54

  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

Переверните графики вверх ногами - как правило, такой подход помогает
Faceless
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