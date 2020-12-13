За два роки, з 2018 - "вторинка" в Києві біля метро в $ - подорожчала на 25-30%.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24
За два роки, з 2018 - "вторинка" в Києві біля метро в $ - подорожчала на 25-30%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один из аспектов Киева незамыленным глазом приезжего:
И почему Кличко - очень неплохой мэр.
Верю, на очереди говнограффити, балконы и кондеры.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:47
Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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