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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5917591859195920>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24

  BIGor написав:Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе

За два роки, з 2018 - "вторинка" в Києві біля метро в $ - подорожчала на 25-30%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Один из аспектов Киева незамыленным глазом приезжего:

И почему Кличко - очень неплохой мэр.
Верю, на очереди говнограффити, балконы и кондеры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:47

  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54

  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

Переверните графики вверх ногами - как правило, такой подход помогает
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:13

  baraka написав:кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

Можете оцінити, скільки млрд.$ було виведено з України за останні 29 років????

Якщо сюди повернеться хоча би 1/3 тієї суми - рівень життя і ЗП піднімуться чи не в 2 рази.
На жаль, ці гроші просрані укро-бидло-їлітою (вкладені в лондонську нерухомість, в острови в теплих морях, закуплені Ламброджіні і Бугатті, океанські яхти)
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 гру, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:14

  baraka написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

Население хоть и нищее, но страну сейчас закидывают баксами, нерезы, евробонды на 600 млн., мировой банк на 300 млн, европейский банк на 300 млн. И это все на низких оборотах экономики. Понятное дело, что большая часть этих денег идет на КРЖН (так бы сказать налог чиновникам).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:17

  baraka написав:
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?


Я уже выдвигал гипотезу, относящуюся к 2020-му - уменьшение предложения первички, особенно, котлованной. Это относится и к объявлениях вторичного рынка, где первичка гуляет от застройщиков под маской частных объявлений и как переуступка.

Первичка дешевле вторички на 20-25%, соответственно, на уменьшении доли первой и увеличении доли второй мы можем получать статистический рост.

Сильное этому подтверждение кроется в по-районной динамике - после падения Аркады цена квадрата пошла вверх строго в Дарницком и Голосеевском, в том время как цена в остальных районах осталась стабильной.

PS: при этом рост в 2019-м (особенно, осенью), действительно, имел место - и на первичке, и на вторичке. Его, как я понял, не оспаривает никто
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:29

  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:35

  Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг


у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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