Додано: Пон 14 гру, 2020 15:17

baraka написав:

кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ? кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

Я уже выдвигал гипотезу, относящуюся к 2020-му - уменьшение предложения первички, особенно, котлованной. Это относится и к объявлениях вторичного рынка, где первичка гуляет от застройщиков под маской частных объявлений и как переуступка.Первичка дешевле вторички на 20-25%, соответственно, на уменьшении доли первой и увеличении доли второй мы можем получать статистический рост.Сильное этому подтверждение кроется в по-районной динамике - после падения Аркады цена квадрата пошла вверх строго в Дарницком и Голосеевском, в том время как цена в остальных районах осталась стабильной.PS: при этом рост в 2019-м (особенно, осенью), действительно, имел место - и на первичке, и на вторичке. Его, как я понял, не оспаривает никто