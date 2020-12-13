За два роки, з 2018 - "вторинка" в Києві біля метро в $ - подорожчала на 25-30%.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24
За два роки, з 2018 - "вторинка" в Києві біля метро в $ - подорожчала на 25-30%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один из аспектов Киева незамыленным глазом приезжего:
И почему Кличко - очень неплохой мэр.
Верю, на очереди говнограффити, балконы и кондеры.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:47
Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:13
Можете оцінити, скільки млрд.$ було виведено з України за останні 29 років????
Якщо сюди повернеться хоча би 1/3 тієї суми - рівень життя і ЗП піднімуться чи не в 2 рази.
На жаль, ці гроші просрані укро-бидло-їлітою (вкладені в лондонську нерухомість, в острови в теплих морях, закуплені Ламброджіні і Бугатті, океанські яхти)
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 гру, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:14
Население хоть и нищее, но страну сейчас закидывают баксами, нерезы, евробонды на 600 млн., мировой банк на 300 млн, европейский банк на 300 млн. И это все на низких оборотах экономики. Понятное дело, что большая часть этих денег идет на КРЖН (так бы сказать налог чиновникам).
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:17
Я уже выдвигал гипотезу, относящуюся к 2020-му - уменьшение предложения первички, особенно, котлованной. Это относится и к объявлениях вторичного рынка, где первичка гуляет от застройщиков под маской частных объявлений и как переуступка.
Первичка дешевле вторички на 20-25%, соответственно, на уменьшении доли первой и увеличении доли второй мы можем получать статистический рост.
Сильное этому подтверждение кроется в по-районной динамике - после падения Аркады цена квадрата пошла вверх строго в Дарницком и Голосеевском, в том время как цена в остальных районах осталась стабильной.
PS: при этом рост в 2019-м (особенно, осенью), действительно, имел место - и на первичке, и на вторичке. Его, как я понял, не оспаривает никто
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:29
Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:35
у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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