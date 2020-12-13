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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5917591859195920

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

В условиях неопределенности некоторые могли снять свои варианты с продажи потому что не знают, что делать с деньгами. Многие не хотят ходить на показы. Уменьшилось предложение свежевведенных новостроек.
Предложение вниз - цена вверх.
В свое время рынок аренды поддержало от более глубокого провала то, что некоторые позакрывали квартиры на несколько месяцев и не пытались их сдавать на дне цен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг

На падающем рынке покупать намного приятней. Можно походить, спокойно подыскать то, что нужно, поторговаться, может выхватить горящее предложение. На растущем рынке только посмотрел что неплохой объект, что можно бы и позвонить, а его уже нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:23

Видели? Вдруг и по продаже такое будет. А риелторы не брезгуют достать из базы давно проданный объект, ответить, что его уже нет, а потом перезванивают через месяц с намёком, что кушать хочется
Київський додаток оренди квартир запустив штучний інтелект для боротьби з шахраями

https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/14/669131/
Serg-ik
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  #<1 ... 5917591859195920
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