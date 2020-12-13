Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
В условиях неопределенности некоторые могли снять свои варианты с продажи потому что не знают, что делать с деньгами. Многие не хотят ходить на показы. Уменьшилось предложение свежевведенных новостроек. Предложение вниз - цена вверх. В свое время рынок аренды поддержало от более глубокого провала то, что некоторые позакрывали квартиры на несколько месяцев и не пытались их сдавать на дне цен.
Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг
На падающем рынке покупать намного приятней. Можно походить, спокойно подыскать то, что нужно, поторговаться, может выхватить горящее предложение. На растущем рынке только посмотрел что неплохой объект, что можно бы и позвонить, а его уже нет.