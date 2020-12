Додано: Пон 14 гру, 2020 16:54

airmax78 написав: BIGor написав: zРадио написав: Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...







https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне

Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.



У адегеса может кристалболл и с характером, но вот счеты стандартные, не требует регулярного ТО. И предсказывать прошлое они помогают крайне хорошо. Поэтому когда есть ссылка, я ее нажимаю, и потом цифры проверяю. Счеты они не врут.



График по ссылке говорит о цене 1149 долларов на 2 января и 1229 долларов 12 декабря. Это как бы намекает на рост 7.0% в долларах США. Что откровенно говоря по правилам округления может быть и 10%, и даже если сильно нужно 13.99%. Главное правильную систему счисления выбрать. Поэтому пусть будет 10%.



Но когда я впервые запускал кристаллбол, было начало локдауна, и цена была на 28 февраля 1194 доллара приводит просто к стремительному росту на сегодня в 3.9%. Это немного труднее округлить больше, чем до 7.79%. Здесь недоработка. Уверен, что временная. У адегеса может кристалболл и с характером, но вот счеты стандартные, не требует регулярного ТО. И предсказывать прошлое они помогают крайне хорошо. Поэтому когда есть ссылка, я ее нажимаю, и потом цифры проверяю. Счеты они не врут.График по ссылке говорит о цене 1149 долларов на 2 января и 1229 долларов 12 декабря. Это как бы намекает на рост 7.0% в долларах США. Что откровенно говоря по правилам округления может быть и 10%, и даже если сильно нужно 13.99%. Главное правильную систему счисления выбрать. Поэтому пусть будет 10%.Но когда я впервые запускал кристаллбол, было начало локдауна, и цена была на 28 февраля 1194 доллара приводит просто к стремительному росту на сегодня в 3.9%. Это немного труднее округлить больше, чем до 7.79%. Здесь недоработка. Уверен, что временная.

