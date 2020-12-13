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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59185919592059215922>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

В условиях неопределенности некоторые могли снять свои варианты с продажи потому что не знают, что делать с деньгами. Многие не хотят ходить на показы. Уменьшилось предложение свежевведенных новостроек.
Предложение вниз - цена вверх.
В свое время рынок аренды поддержало от более глубокого провала то, что некоторые позакрывали квартиры на несколько месяцев и не пытались их сдавать на дне цен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг

На падающем рынке покупать намного приятней. Можно походить, спокойно подыскать то, что нужно, поторговаться, может выхватить горящее предложение. На растущем рынке только посмотрел что неплохой объект, что можно бы и позвонить, а его уже нет.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:23

Видели? Вдруг и по продаже такое будет. А риелторы не брезгуют достать из базы давно проданный объект, ответить, что его уже нет, а потом перезванивают через месяц с намёком, что кушать хочется
Київський додаток оренди квартир запустив штучний інтелект для боротьби з шахраями

https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/14/669131/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:36

  Serg-ik написав:Видели? Вдруг и по продаже такое будет. А риелторы не брезгуют достать из базы давно проданный объект, ответить, что его уже нет, а потом перезванивают через месяц с намёком, что кушать хочется
Київський додаток оренди квартир запустив штучний інтелект для боротьби з шахраями

https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/14/669131/


я про него писал и давал ссылку еще года полтора назад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:42

По просьбе общественности - долгосрочные тренды очевидны...

КРЖН против доллара и евро за 15 лет:
Зображення

КРЖН против золота (в тройских унциях) и фондового рынка США (S&P500 в индексных пунктах) за 15 лет:
Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:54

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.


У адегеса может кристалболл и с характером, но вот счеты стандартные, не требует регулярного ТО. И предсказывать прошлое они помогают крайне хорошо. Поэтому когда есть ссылка, я ее нажимаю, и потом цифры проверяю. Счеты они не врут.

График по ссылке говорит о цене 1149 долларов на 2 января и 1229 долларов 12 декабря. Это как бы намекает на рост 7.0% в долларах США. Что откровенно говоря по правилам округления может быть и 10%, и даже если сильно нужно 13.99%. Главное правильную систему счисления выбрать. Поэтому пусть будет 10%.

Но когда я впервые запускал кристаллбол, было начало локдауна, и цена была на 28 февраля 1194 доллара приводит просто к стремительному росту на сегодня в 3.9%. Это немного труднее округлить больше, чем до 7.79%. Здесь недоработка. Уверен, что временная.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Некий мужчина с женой и тремя (!) детьми планирует купить за 30 куе однуху в Ирпене без какого-либо наполнения - тупо с голыми даже неоштукатуренными стенами, вроде даже без стяжки (тут я подофигела от цены на квартиру без ничего), ибо аренда - дорого. Принимать клиентов планирует прям в той же однухе с тремя детьми на голове. Чудны дела твои...

З.Ы. Сержик, Вам такой финт повторить не предлагаю.

Третьего родить или купить однуху без ремонта за 30?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:13

  zРадио написав:
  baraka написав:
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?


Я уже выдвигал гипотезу, относящуюся к 2020-му - уменьшение предложения первички, особенно, котлованной. Это относится и к объявлениях вторичного рынка, где первичка гуляет от застройщиков под маской частных объявлений и как переуступка.

Первичка дешевле вторички на 20-25%, соответственно, на уменьшении доли первой и увеличении доли второй мы можем получать статистический рост.

Сильное этому подтверждение кроется в по-районной динамике - после падения Аркады цена квадрата пошла вверх строго в Дарницком и Голосеевском, в том время как цена в остальных районах осталась стабильной.


Так и в остальных районах (может не во всех, просмотрел выборочно) - тоже явный рост.

А как вам такая теория: перекупы/спекули решили зафиксировать прибыль и вышли на вторичку ? При этом логично, что они хотят получить больше чем заплатили пару лет назад - значит выставили цену + 10-20-30% к цене покупки ?

Кстати, тут кто-то говорил, что в каком-то комплексе у перекупов "сейчас" есть дешевле чем у у застройщика "через год". Какой смысл перекупам сейчас сливаться дешевле если через год будет дороже ? (понимаю, что это запросто может быть исключением)
Востаннє редагувалось baraka в Пон 14 гру, 2020 17:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:15

  zРадио написав:По просьбе общественности - долгосрочные тренды очевидны...

КРЖН против доллара и евро за 15 лет:
Зображення

КРЖН против золота (в тройских унциях) и фондового рынка США (S&P500 в индексных пунктах) за 15 лет:
Зображення

Як тут пишуть: спробуйте зайти у ВП із вашими графічками і вибити скидку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:17

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг


у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?


У меня он давно был :) торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.
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