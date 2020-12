Додано: Пон 14 гру, 2020 17:32

Sidus написав: kingkongovets написав: Sidus написав: Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг



у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?

у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?

на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?



У меня он давно был торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.



когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться

теория иногда очень далека от реальности)



когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться

теория иногда очень далека от реальности)

зы: кстати если вы так опытны в переговорах с продавцами, то зачем просили совета?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.