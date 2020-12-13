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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:23
adeges написав: airmax78 написав:
Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.
У адегеса может кристалболл и с характером, но вот счеты стандартные, не требует регулярного ТО. И предсказывать прошлое они помогают крайне хорошо. Поэтому когда есть ссылка, я ее нажимаю, и потом цифры проверяю. Счеты они не врут.
График по ссылке говорит о цене 1149 долларов на 2 января и 1229 долларов 12 декабря. Это как бы намекает на рост 7.0% в долларах США. Что откровенно говоря по правилам округления может быть и 10%, и даже если сильно нужно 13.99%. Главное правильную систему счисления выбрать. Поэтому пусть будет 10%.
Но когда я впервые запускал кристаллбол, было начало локдауна, и цена была на 28 февраля 1194 доллара приводит просто к стремительному росту на сегодня в 3.9%. Это немного труднее округлить больше, чем до 7.79%. Здесь недоработка. Уверен, что временная.
якщо "дешеві" нові котловани Аркади тепер не попадає в вибірку то як розуміти "ріст"?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:23
Sidus или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25
Vlad442 написав:
На падающем рынке покупать намного приятней.
На падаючому ринку "вторинки" - як правило, продається неліквід.
Цікаві об,єкти - зняті з переглядів і заморожені/законсервовані.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 14 гру, 2020 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:30
airmax78 написав:Sidus
или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.
Ну значит вы ставили +- по рыночной цене, а многие закладывают торг в цену. Кроме того многие выставляют на авось: авось кто купит по этой цене и ждут своего покупателя (как правило бессмысленное занятие)
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:32
Sidus написав: kingkongovets написав: Sidus написав:
Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг
у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?
У меня он давно был
торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.
когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться
теория иногда очень далека от реальности)
зы: кстати если вы так опытны в переговорах с продавцами, то зачем просили совета?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:33
Frant написав: Vlad442 написав:
На падающем рынке покупать намного приятней.
На падаючому ринку - як правило, продається неліквід.
Цікаві об,єкти - зняті з переглядів.
тогда, на рынке с 2009 по 2018 гг - был в основном неликвид и не было ничего интересного ? И даже застройщики строили, зная, что у них неликвид ?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:35
baraka написав:
рынке с 2009 по 2018 гг - был в основном неликвид и не было ничего интересног
ціни падали повільно з 2009 по 2014, потім швидко з 2015 по 2016, потім повільно падали з 2016 по 2018. З 2018 по 2020 - зростали. Тому не все так просто.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:39
flyman написав:
Як тут пишуть: спробуйте зайти у ВП із вашими графічками і вибити скидку.
А зачем туда вообще ходить? Если цель - инвестиции, а не коллекционирование неликвида, то лучше распределить портфель между золотыми фьючерсами и индексными фондами, имея оперативный доступ к своим деньгам из любой точки мира.
Упреждая сказки о рисках - это еще и гарантируется крупнейшими страховщиками мира, или вообще федеральным агентством США. А вот от Аркад/Укрбудов сильно не застрахуешься. От локальных политических рисков - тем более...
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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