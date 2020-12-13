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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5919592059215922>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:23

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Я говорю Адегесу: спиртом кристаллбол протирать надо, а не WD40.


У адегеса может кристалболл и с характером, но вот счеты стандартные, не требует регулярного ТО. И предсказывать прошлое они помогают крайне хорошо. Поэтому когда есть ссылка, я ее нажимаю, и потом цифры проверяю. Счеты они не врут.

График по ссылке говорит о цене 1149 долларов на 2 января и 1229 долларов 12 декабря. Это как бы намекает на рост 7.0% в долларах США. Что откровенно говоря по правилам округления может быть и 10%, и даже если сильно нужно 13.99%. Главное правильную систему счисления выбрать. Поэтому пусть будет 10%.

Но когда я впервые запускал кристаллбол, было начало локдауна, и цена была на 28 февраля 1194 доллара приводит просто к стремительному росту на сегодня в 3.9%. Это немного труднее округлить больше, чем до 7.79%. Здесь недоработка. Уверен, что временная.

якщо "дешеві" нові котловани Аркади тепер не попадає в вибірку то як розуміти "ріст"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:23

Sidus или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:25

  Vlad442 написав:На падающем рынке покупать намного приятней.

На падаючому ринку "вторинки" - як правило, продається неліквід.
Цікаві об,єкти - зняті з переглядів і заморожені/законсервовані.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 гру, 2020 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:30

  airmax78 написав:Sidus или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.

Ну значит вы ставили +- по рыночной цене, а многие закладывают торг в цену. Кроме того многие выставляют на авось: авось кто купит по этой цене и ждут своего покупателя (как правило бессмысленное занятие)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:32

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг


у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?


У меня он давно был :) торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.


когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться
теория иногда очень далека от реальности)

зы: кстати если вы так опытны в переговорах с продавцами, то зачем просили совета?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:33

  Frant написав:
  Vlad442 написав:На падающем рынке покупать намного приятней.

На падаючому ринку - як правило, продається неліквід.
Цікаві об,єкти - зняті з переглядів.


тогда, на рынке с 2009 по 2018 гг - был в основном неликвид и не было ничего интересного ? И даже застройщики строили, зная, что у них неликвид ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:35

  baraka написав:рынке с 2009 по 2018 гг - был в основном неликвид и не было ничего интересног
ціни падали повільно з 2009 по 2014, потім швидко з 2015 по 2016, потім повільно падали з 2016 по 2018. З 2018 по 2020 - зростали. Тому не все так просто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Завра буде гаряче в Києві!!!

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:39

  flyman написав:Як тут пишуть: спробуйте зайти у ВП із вашими графічками і вибити скидку.


А зачем туда вообще ходить? Если цель - инвестиции, а не коллекционирование неликвида, то лучше распределить портфель между золотыми фьючерсами и индексными фондами, имея оперативный доступ к своим деньгам из любой точки мира.

Упреждая сказки о рисках - это еще и гарантируется крупнейшими страховщиками мира, или вообще федеральным агентством США. А вот от Аркад/Укрбудов сильно не застрахуешься. От локальных политических рисков - тем более...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49

;)

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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