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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5919592059215922

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:50

  baraka написав:Так и в остальных районах (может не во всех, просмотрел выборочно) - тоже явный рост.


Смотрел по домиковскому индексу - там не было (по состоянию на октябрь). В бомберовском такая сегментация тоже есть?

  baraka написав:А как вам такая теория: перекупы/спекули решили зафиксировать прибыль и вышли на вторичку ? При этом логично, что они хотят получить больше чем заплатили пару лет назад - значит выставили цену + 10-20-30% к цене покупки ?


Не исключено, но таких "ынвесторов" просто жалко :mrgreen: Как вообще можно было до этого додуматься, и что должно было стрельнуть в головы?? Ну с первичкой еще понятно - премия за риск вложений в недооцененный котлован. Но вторичка с целью перепродажи... :lol:

  baraka написав:Кстати, тут кто-то говорил, что в каком-то комплексе у перекупов "сейчас" есть дешевле чем у у застройщика "через год". Какой смысл перекупам сейчас сливаться дешевле если через год будет дороже ? (понимаю, что это запросто может быть исключением)


Почти во всех комплексах так. И да - вопрос хороший. А исходит он из общей проблематики спекуляций - чем выше цена, тем тяжелее ее удержать и не обвалиться, потому что желающих зафиксировать прибыль все больше с ее увеличением. Длинные тренды роста характерны лишь для пузырей, регулярно и щедро заливаемых ликвидностью
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:54

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?


У меня он давно был :) торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.


когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться
теория иногда очень далека от реальности)

зы: кстати если вы так опытны в переговорах с продавцами, то зачем просили совета?)


Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:56

  zРадио написав:Смотрел по домиковскому индексу - там не было (по состоянию на октябрь). В бомберовском такая сегментация тоже есть?


да, https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
в самом низу есть секция "Стоимость м² в разных районах города Киев", тыцаете на нужный район.

  zРадио написав:
  baraka написав:А как вам такая теория: перекупы/спекули решили зафиксировать прибыль и вышли на вторичку ? При этом логично, что они хотят получить больше чем заплатили пару лет назад - значит выставили цену + 10-20-30% к цене покупки ?



Не исключено, но таких "ынвесторов" просто жалко :mrgreen: Как вообще можно было до этого додуматься, и что должно было стрельнуть в головы?? Ну с первичкой еще понятно - премия за риск вложений в недооцененный котлован. Но вторичка с целью перепродажи... :lol:


не, не, "инвесторы" покупали в 2016-2019 годах у застройщиков, прошло время, спекули поняли, что дальше риски слишком растут - поняли, что надо сливаться, и, в сравнительно большом объёме вышли на вторичку.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:59

  Vlad442 написав:Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


За эти десять лет вдруг обнаружится, что Киев красивее и комфортнее разных лондонов и парижей, засраных черножёпьем, в Киеве натуральные и самые вкусные продукты, красивые и обазованные люди, выдающийся культурный центр, дух свободы и членоположения на аппарат насилия. Сколько там сейчас кв.м в центрах парижей и лондонов? :roll: Киевлянам приготовиться. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:59

  Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.

Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.

Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.

Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:02

  flyman написав:
  Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.

Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.

Просто кажеш, можу оплатити всю суму, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.


А говорили с менеджером по продажам? У них как правило ограничены рамки для скидок и им нужно бежать к начальству )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:03

  Libo написав:
  Vlad442 написав:Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


За эти десять лет вдруг обнаружится, что Киев красивее и комфортнее разных лондонов и парижей, засраных черножёпьем, в Киеве натуральные и самые вкусные продукты, красивые и обазованные люди, выдающийся культурный центр, дух свободы и членоположения на аппарат насилия. Сколько там сейчас кв.м в центрах парижей и лондонов? :roll: Киевлянам приготовиться. :shock:

Ту ж на хуторі під Березанню зібрався жити з Наталками, нах тобі той Кийов?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:04

  Sidus написав:
  flyman написав:
  Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.

Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.

Просто кажеш, можу оплатити всю суму, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.


А говорили с менеджером по продажам? У них как правило ограничены рамки для скидок и им нужно бежать к начальству )

Так. Ліпше з мужиком. Баби дуже хутрожопі.
Побігають, робота в них така, працювати передастом від тебе до начальства і назад.
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flyman
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