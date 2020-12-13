Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:Так и в остальных районах (может не во всех, просмотрел выборочно) - тоже явный рост.
Смотрел по домиковскому индексу - там не было (по состоянию на октябрь). В бомберовском такая сегментация тоже есть?
baraka написав:А как вам такая теория: перекупы/спекули решили зафиксировать прибыль и вышли на вторичку ? При этом логично, что они хотят получить больше чем заплатили пару лет назад - значит выставили цену + 10-20-30% к цене покупки ?
Не исключено, но таких "ынвесторов" просто жалко Как вообще можно было до этого додуматься, и что должно было стрельнуть в головы?? Ну с первичкой еще понятно - премия за риск вложений в недооцененный котлован. Но вторичка с целью перепродажи...
baraka написав:Кстати, тут кто-то говорил, что в каком-то комплексе у перекупов "сейчас" есть дешевле чем у у застройщика "через год". Какой смысл перекупам сейчас сливаться дешевле если через год будет дороже ? (понимаю, что это запросто может быть исключением)
Почти во всех комплексах так. И да - вопрос хороший. А исходит он из общей проблематики спекуляций - чем выше цена, тем тяжелее ее удержать и не обвалиться, потому что желающих зафиксировать прибыль все больше с ее увеличением. Длинные тренды роста характерны лишь для пузырей, регулярно и щедро заливаемых ликвидностью
kingkongovets написав: у вас наконец то появился практический опыт в этом деле? на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?
У меня он давно был торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.
когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться теория иногда очень далека от реальности)
зы: кстати если вы так опытны в переговорах с продавцами, то зачем просили совета?)
Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
baraka написав:А как вам такая теория: перекупы/спекули решили зафиксировать прибыль и вышли на вторичку ? При этом логично, что они хотят получить больше чем заплатили пару лет назад - значит выставили цену + 10-20-30% к цене покупки ?
Не исключено, но таких "ынвесторов" просто жалко Как вообще можно было до этого додуматься, и что должно было стрельнуть в головы?? Ну с первичкой еще понятно - премия за риск вложений в недооцененный котлован. Но вторичка с целью перепродажи...
не, не, "инвесторы" покупали в 2016-2019 годах у застройщиков, прошло время, спекули поняли, что дальше риски слишком растут - поняли, что надо сливаться, и, в сравнительно большом объёме вышли на вторичку.
Vlad442 написав:Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
За эти десять лет вдруг обнаружится, что Киев красивее и комфортнее разных лондонов и парижей, засраных черножёпьем, в Киеве натуральные и самые вкусные продукты, красивые и обазованные люди, выдающийся культурный центр, дух свободы и членоположения на аппарат насилия. Сколько там сейчас кв.м в центрах парижей и лондонов? Киевлянам приготовиться.
Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король. Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки. Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде? Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то: - Якщо готівкою? - А якщо готівка доларами?
Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король. Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки. Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш, можу оплатити всю суму, торг буде? Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
А говорили с менеджером по продажам? У них как правило ограничены рамки для скидок и им нужно бежать к начальству )
Vlad442 написав:Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
За эти десять лет вдруг обнаружится, что Киев красивее и комфортнее разных лондонов и парижей, засраных черножёпьем, в Киеве натуральные и самые вкусные продукты, красивые и обазованные люди, выдающийся культурный центр, дух свободы и членоположения на аппарат насилия. Сколько там сейчас кв.м в центрах парижей и лондонов? Киевлянам приготовиться.
Ту ж на хуторі під Березанню зібрався жити з Наталками, нах тобі той Кийов?
Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король. Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки. Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш, можу оплатити всю суму, торг буде? Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
А говорили с менеджером по продажам? У них как правило ограничены рамки для скидок и им нужно бежать к начальству )
Так. Ліпше з мужиком. Баби дуже хутрожопі. Побігають, робота в них така, працювати передастом від тебе до начальства і назад.