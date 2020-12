Додано: Пон 14 гру, 2020 18:22

Sidus написав: kingkongovets написав: Sidus написав: Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг Хотелки ростут, но им расти не вредно,



у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?

на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь? у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?



У меня он давно был торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально. У меня он давно былторг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.



У меня был опыт. Благодаря ошибке кредитного менеджера, я сторговал 29%. Как оказалось, человек сильно хотел продать. Но потом не хотел подвинуться даже на 500 долларов по правильной, но формальной придирке к документам с моей стороны. Правда это было в 2013. У меня был опыт. Благодаря ошибке кредитного менеджера, я сторговал 29%. Как оказалось, человек сильно хотел продать. Но потом не хотел подвинуться даже на 500 долларов по правильной, но формальной придирке к документам с моей стороны. Правда это было в 2013.

