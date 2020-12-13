Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
За эти десять лет вдруг обнаружится, что Киев красивее и комфортнее разных лондонов и парижей, засраных черножёпьем, в Киеве натуральные и самые вкусные продукты, красивые и обазованные люди, выдающийся культурный центр, дух свободы и членоположения на аппарат насилия. Сколько там сейчас кв.м в центрах парижей и лондонов? Киевлянам приготовиться.
Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Общее количество должников в Едином реестре должников достигла 2 миллиона: - Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросла на 36% за год (это 57 000 человек). - Взыскание средств (например, кредиты) - на 24% за год (150 000 человек). - Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 000). - Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 000).
zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Общее количество должников в Едином реестре должников достигла 2 миллиона: - Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросла на 36% за год (это 57 000 человек). - Взыскание средств (например, кредиты) - на 24% за год (150 000 человек). - Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 000). - Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 000).
Да вообще ни о чем. Вон у нас есть тут свой злостный неплательщик, с двумя однухами в аренде в ЦП. Пока обращать взыскание на недвигу по долгам свыше 30К грн. не начнут - статистика будет ухудшаться. Вильнолюди.
Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг
у вас наконец то появился практический опыт в этом деле? на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?
У меня он давно был торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.
У меня был опыт. Благодаря ошибке кредитного менеджера, я сторговал 29%. Как оказалось, человек сильно хотел продать. Но потом не хотел подвинуться даже на 500 долларов по правильной, но формальной придирке к документам с моей стороны. Правда это было в 2013.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
kingkongovets написав:когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться теория иногда очень далека от реальности)
Это правда. Выбор очень ограничен при ограниченных финансах. Т.е. когда выбираешь худшее изи лучшего. Но в 1999 году присмотрел я на прорезной квартирку. Тянула она на 65к. Но я предложил маклеру набрать меня, когда она будет 47к. И через полгода он позвонил.
ЗЫ но к сожалению у продавцов была маклер д-а, и сделка рассыпалась, когда я попросил справки об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости. а я принес деньги на задаток
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Да вообще ни о чем. Вон у нас есть тут свой злостный неплательщик, с двумя однухами в аренде в ЦП. Пока обращать взыскание на недвигу по долгам свыше 30К грн. не начнут - статистика будет ухудшаться. Вильнолюди.
То, что вильнолюди - это понятно. Но они ведь не в январе 2020-го появились! Почему количество должников так сильно растет? Ты всерьез не видишь здесь связи с падением доходов?
PS: да, а еще учти, что в 2020-м суды из-за карантина работали менее эффективно, чем в 2019-м, т.е. количество должников должно было снизиться - по старым решениям идет работа, а новые принимаются медленнее
Vlad442 написав:На падающем рынке покупать намного приятней.
На падаючому ринку "вторинки" - як правило, продається неліквід. Цікаві об,єкти - зняті з переглядів і заморожені/законсервовані.
А когда выставляют "ликвид", когда все растет и завтра будет дороже? Или когда утром выставили объявление, а вечером уже под задатком? Когда цена падает, время экспозиции растет и можно спокойно ходить, торговаться не опасаясь, что кто-то выхватит из рук. В моменты роста цены в рекламе висят только неликвиды или варианты с завышенной ценой.
zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Наполняют реестр. Раньше такого реестра не было. Потом появился, туда что-то внесли. Затем вносят все новые кейсы, а старые вычеркиваются не так быстро.
zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Эка невидаль. В самой богатой стране мира в США 50% населения должники, а вторые 50% - просроченные должники. И люди совсем не бедные. Заканчивай эти свои штучки-дрючки, дристун ватанский. ЗЫ Я тоже как-то по случайности попал в категорию просроченных должников. Но это не значит, что я обеднел. Заплатишь потом санкцию и никаких проблем. Но лучше этого не делать - сразу снижается твой кредитный рейтинг. Бедный этот тот, кто не наедается, а не тот, у кого долги.
zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Наполняют реестр. Раньше такого реестра не было. Потом появился, туда что-то внесли. Затем вносят все новые кейсы, а старые вычеркиваются не так быстро.
Вычеркиваются вообще то очень быстро. Чуть ли не на следующий день после погашения.