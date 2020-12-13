Додано: Пон 14 гру, 2020 19:00

zРадио написав: Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?



Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностьюКак этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?

Эка невидаль. В самой богатой стране мира в США 50% населения должники, а вторые 50% - просроченные должники. И люди совсем не бедные. Заканчивай эти свои штучки-дрючки, дристун ватанский.ЗЫЯ тоже как-то по случайности попал в категорию просроченных должников. Но это не значит, что я обеднел. Заплатишь потом санкцию и никаких проблем. Но лучше этого не делать - сразу снижается твой кредитный рейтинг.Бедный этот тот, кто не наедается, а не тот, у кого долги.