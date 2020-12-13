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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5921592259235924>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:09

  Libo написав:
  Vlad442 написав:Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


За эти десять лет вдруг обнаружится, что Киев красивее и комфортнее разных лондонов и парижей, засраных черножёпьем, в Киеве натуральные и самые вкусные продукты, красивые и обазованные люди, выдающийся культурный центр, дух свободы и членоположения на аппарат насилия. Сколько там сейчас кв.м в центрах парижей и лондонов? :roll: Киевлянам приготовиться. :shock:


Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью :lol: Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?

Общее количество должников в Едином реестре должников достигла 2 миллиона:
- Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросла на 36% за год (это 57 000 человек).
- Взыскание средств (например, кредиты) - на 24% за год (150 000 человек).
- Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 000).
- Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 000).


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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:16

Долярчик Посмотри серию Слуги народа и успокойся, революционер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:19

  zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью :lol: Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?

Общее количество должников в Едином реестре должников достигла 2 миллиона:
- Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросла на 36% за год (это 57 000 человек).
- Взыскание средств (например, кредиты) - на 24% за год (150 000 человек).
- Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 000).
- Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 000).

Да вообще ни о чем. Вон у нас есть тут свой злостный неплательщик, с двумя однухами в аренде в ЦП. Пока обращать взыскание на недвигу по долгам свыше 30К грн. не начнут - статистика будет ухудшаться. Вильнолюди.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:22

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Хотелки ростут, но им расти не вредно, чем выше цена, тем приятнее торг


у вас наконец то появился практический опыт в этом деле?
на сколько удалось сбить цену в процессе торга, не поделитесь?


У меня он давно был :) торг торгу рознь и зависит от безконечного числа факторов, но самый главный: желание продавца продать сейчас и переоцененностью хотелки обьекта. Так что вопрос бессмысленный по сути, все индивидуально.


У меня был опыт. Благодаря ошибке кредитного менеджера, я сторговал 29%. Как оказалось, человек сильно хотел продать. Но потом не хотел подвинуться даже на 500 долларов по правильной, но формальной придирке к документам с моей стороны. Правда это было в 2013.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:26

  kingkongovets написав:когда влад писал о том, как приятно покупать на падающем рынке, он забыл упомянуть одну немаловажную деталь - как ужимается на таком рынке предложение и как сложно в этих условиях найти что то действительно стоящее, а действительно хорошие и горящие варианты и до риэлторов иногда даже не доходят, а если и доходят, то те сразу знают к кому обращаться
теория иногда очень далека от реальности)


Это правда. Выбор очень ограничен при ограниченных финансах. Т.е. когда выбираешь худшее изи лучшего. Но в 1999 году присмотрел я на прорезной квартирку. Тянула она на 65к. Но я предложил маклеру набрать меня, когда она будет 47к. И через полгода он позвонил.

ЗЫ но к сожалению у продавцов была маклер д-а, и сделка рассыпалась, когда я попросил справки об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости. а я принес деньги на задаток
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:29

  airmax78 написав:Да вообще ни о чем. Вон у нас есть тут свой злостный неплательщик, с двумя однухами в аренде в ЦП. Пока обращать взыскание на недвигу по долгам свыше 30К грн. не начнут - статистика будет ухудшаться. Вильнолюди.


То, что вильнолюди - это понятно. Но они ведь не в январе 2020-го появились! Почему количество должников так сильно растет? Ты всерьез не видишь здесь связи с падением доходов? :shock:

PS: да, а еще учти, что в 2020-м суды из-за карантина работали менее эффективно, чем в 2019-м, т.е. количество должников должно было снизиться - по старым решениям идет работа, а новые принимаются медленнее
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:52

  Frant написав:
  Vlad442 написав:На падающем рынке покупать намного приятней.

На падаючому ринку "вторинки" - як правило, продається неліквід.
Цікаві об,єкти - зняті з переглядів і заморожені/законсервовані.

А когда выставляют "ликвид", когда все растет и завтра будет дороже? Или когда утром выставили объявление, а вечером уже под задатком?
Когда цена падает, время экспозиции растет и можно спокойно ходить, торговаться не опасаясь, что кто-то выхватит из рук. В моменты роста цены в рекламе висят только неликвиды или варианты с завышенной ценой.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?

Наполняют реестр. Раньше такого реестра не было. Потом появился, туда что-то внесли. Затем вносят все новые кейсы, а старые вычеркиваются не так быстро.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:00

  zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью :lol: Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?



Эка невидаль. В самой богатой стране мира в США 50% населения должники, а вторые 50% - просроченные должники. И люди совсем не бедные. Заканчивай эти свои штучки-дрючки, дристун ватанский.
ЗЫ
Я тоже как-то по случайности попал в категорию просроченных должников. Но это не значит, что я обеднел. Заплатишь потом санкцию и никаких проблем. Но лучше этого не делать - сразу снижается твой кредитный рейтинг. :idea:
Бедный этот тот, кто не наедается, а не тот, у кого долги. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:04

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?

Наполняют реестр. Раньше такого реестра не было. Потом появился, туда что-то внесли. Затем вносят все новые кейсы, а старые вычеркиваются не так быстро.

Вычеркиваются вообще то очень быстро. Чуть ли не на следующий день после погашения.
Zebra
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