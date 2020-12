Додано: Пон 14 гру, 2020 19:09

Libo написав: zРадио написав: Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?



Я тоже как-то по случайности попал в категорию просроченных должников. Но это не значит, что я обеднел. Заплатишь потом санкцию и никаких проблем. Но лучше этого не делать - сразу снижается твой кредитный рейтинг.



А насколько снизился (в баллах) и как долго восстанавливался к предыдущему уровню? Сорри за оффтоп А насколько снизился (в баллах) и как долго восстанавливался к предыдущему уровню? Сорри за оффтоп

