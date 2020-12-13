Додано: Пон 14 гру, 2020 19:24

zРадио написав: baraka написав: не, не, "инвесторы" покупали в 2016-2019 годах у застройщиков, прошло время, спекули поняли, что дальше риски слишком растут - поняли, что надо сливаться, и, в сравнительно большом объёме вышли на вторичку. не, не, "инвесторы" покупали в 2016-2019 годах у застройщиков, прошло время, спекули поняли, что дальше риски слишком растут - поняли, что надо сливаться, и, в сравнительно большом объёме вышли на вторичку.



А, вы имели в виду, что первичка успела стать вторичкой? Мне казалось, что перекупщики все сливают по первичным документам - зачем им попадать на 8,5%, если у большинства застройщиков это стоит сильно дешевле? У КГС есть договора, где переступка вообще 0%...

А, вы имели в виду, что первичка успела стать вторичкой? Мне казалось, что перекупщики все сливают по первичным документам - зачем им попадать на 8,5%, если у большинства застройщиков это стоит сильно дешевле? У КГС есть договора, где переступка вообще 0%...

zРадио написав: Исключение составляют только инвестиции, изначальные цель по которым была не продать, а получить документы, сделать ремонт и сдавать в аренду.



Ув. барыги, знаю, вы тут есть - правильно рассуждаю? Если что, поправляйте Исключение составляют только инвестиции, изначальные цель по которым была не продать, а получить документы, сделать ремонт и сдавать в аренду.Ув. барыги, знаю, вы тут есть - правильно рассуждаю? Если что, поправляйте

да, не клеитсяо, это новая теория заговора: покупались квартиры под аренду (ну а "куда же инвестировать кроме как не в КРЖН" ? А цена на аренду росла до середины 2019), делался бюджетный ремонт. После того, как появился существенный избыток арендных квартир (после середины 2019) + ковид-триггер весной 2020 - часть арендных квартир пошла на вторичный рынок по продаже. А поскольку это новый фонд, со свежим ремонтом - то и оценивается он продаванами выше, что и отобразилось в ценах вторички.Ы ?UPD: проверил по базе: количество квартир в аренде упало, как и количество квартир в продаже, не подходит теория