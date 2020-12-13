RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5922592359245925>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:06

  flyman написав:
  Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.

Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.

Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.

Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?

В якості лікбезу.
А готівка доларами чим краще за гривні на карті?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15661
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:09

  Libo написав:
  zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью :lol: Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?




Я тоже как-то по случайности попал в категорию просроченных должников. Но это не значит, что я обеднел. Заплатишь потом санкцию и никаких проблем. Но лучше этого не делать - сразу снижается твой кредитный рейтинг. 8)


А насколько снизился (в баллах) и как долго восстанавливался к предыдущему уровню? Сорри за оффтоп
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 14.03.06
Подякував: 264 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:14

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?

Наполняют реестр. Раньше такого реестра не было. Потом появился, туда что-то внесли. Затем вносят все новые кейсы, а старые вычеркиваются не так быстро.


Единый реестр должников запущен с 2017-го года, и уже с момента запуска был заполнен актуальными данными, а не наполнялся с нуля.

Более правдоподобные версии будут? :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8748
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:16

  adeges написав:
А насколько снизился (в баллах) и как долго восстанавливался к предыдущему уровню? Сорри за оффтоп


Был 750+, потом сразу 700 ... Я быстро все позаплачивал и месяца через 2-3 восстановился. А тут в Приватбанке я думал ничего страшного, как в Америке заплачу какой-нибудь штраф за просочку и все, а они шакалы позорные заблокировали мне карточку, я заплатил долг и еще три дня держали карточку заблокироанной. Не банковская система, а скотобаза. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9032
З нами з: 14.11.11
Подякував: 362 раз.
Подякували: 4131 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:23

Шановні форумчани!

Пропонуємо до обговорення:

Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудовах

Львів, Київ та інші:
Вартість оренди будинків на Новий рік-2021
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 14.09.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:24

  zРадио написав:
  baraka написав:не, не, "инвесторы" покупали в 2016-2019 годах у застройщиков, прошло время, спекули поняли, что дальше риски слишком растут - поняли, что надо сливаться, и, в сравнительно большом объёме вышли на вторичку.


А, вы имели в виду, что первичка успела стать вторичкой? Мне казалось, что перекупщики все сливают по первичным документам - зачем им попадать на 8,5%, если у большинства застройщиков это стоит сильно дешевле? У КГС есть договора, где переступка вообще 0%...


да, не клеится

  zРадио написав:Исключение составляют только инвестиции, изначальные цель по которым была не продать, а получить документы, сделать ремонт и сдавать в аренду.

Ув. барыги, знаю, вы тут есть - правильно рассуждаю? Если что, поправляйте :lol:


о, это новая теория заговора: покупались квартиры под аренду (ну а "куда же инвестировать кроме как не в КРЖН" ? А цена на аренду росла до середины 2019), делался бюджетный ремонт. После того, как появился существенный избыток арендных квартир (после середины 2019) + ковид-триггер весной 2020 - часть арендных квартир пошла на вторичный рынок по продаже. А поскольку это новый фонд, со свежим ремонтом - то и оценивается он продаванами выше, что и отобразилось в ценах вторички.
Ы ?

UPD: проверил по базе: количество квартир в аренде упало, как и количество квартир в продаже, не подходит теория
Востаннє редагувалось baraka в Пон 14 гру, 2020 19:52, всього редагувалось 2 разів.
baraka
 
Повідомлень: 4766
З нами з: 09.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:49

  flyman написав:знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках.

Цоколь - маєш, віримо. Бачили фото і цоколя, і його "ремонта"
Щодо кавалірок - трандиш!

Замість того, щоб працювати електриком в Стокгольмі чи муляром в Польщі, ти заливаєш на форумі, "син вченого")))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 14 гру, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21724
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада - первий пошол.
Місто банк - второй на виход!
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709855.html
Третій ??
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:56

  zРадио написав:
  flyman написав:Як тут пишуть: спробуйте зайти у ВП із вашими графічками і вибити скидку.


А зачем туда вообще ходить? Если цель - инвестиции, а не коллекционирование неликвида, то лучше распределить портфель между золотыми фьючерсами и индексными фондами, имея оперативный доступ к своим деньгам из любой точки мира.

Упреждая сказки о рисках - это еще и гарантируется крупнейшими страховщиками мира, или вообще федеральным агентством США. А вот от Аркад/Укрбудов сильно не застрахуешься. От локальных политических рисков - тем более...

зРадіо, чому ж ти не багатий, якщо такий розумний???
Чому живеш в багатоквартирному будинку в "Києві",а не в особняку на Багамських островах???

Щось воно не клеїться, га???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21724
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:28

  Frant написав:зРадіо, чому ж ти не багатий, якщо такий розумний???
Чому живеш в багатоквартирному будинку в "Києві",а не в особняку на Багамських островах???

Щось воно не клеїться, га???


Потому что работаю в Киеве и карьеру бросить не готов. Удивительно тяжело догадаться, правда? :mrgreen:

С апреля хоть работаю преимущественно и удаленно, но пару дней в мес в офис таки наведываюсь. Когда по миру начнут снимать карантинные ограничения, присмотрюсь, где на побережье можно жить, чтобы 1-2 раза в месяц летать в Киев было непроблематично. Это точно будут не Багамы, но в пределах 3 тыс км - may be
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8748
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
12
5
3
  #<1 ... 5922592359245925>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1962, 1963, 1964
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19634 3304241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 19:24
Ірина_
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20408
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.