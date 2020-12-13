Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король. Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки. Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде? Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то: - Якщо готівкою? - А якщо готівка доларами?
В якості лікбезу. А готівка доларами чим краще за гривні на карті?
zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Я тоже как-то по случайности попал в категорию просроченных должников. Но это не значит, что я обеднел. Заплатишь потом санкцию и никаких проблем. Но лучше этого не делать - сразу снижается твой кредитный рейтинг.
А насколько снизился (в баллах) и как долго восстанавливался к предыдущему уровню? Сорри за оффтоп
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
zРадио написав:Ладно уже вам, теоретики борьбы с бедностью Как этот факт можете прокомментировать - за год количество только официальных (тех, по которым работают исполнители) должников в Украине выросло на 300 000?
Наполняют реестр. Раньше такого реестра не было. Потом появился, туда что-то внесли. Затем вносят все новые кейсы, а старые вычеркиваются не так быстро.
Единый реестр должников запущен с 2017-го года, и уже с момента запуска был заполнен актуальными данными, а не наполнялся с нуля.
adeges написав: А насколько снизился (в баллах) и как долго восстанавливался к предыдущему уровню? Сорри за оффтоп
Был 750+, потом сразу 700 ... Я быстро все позаплачивал и месяца через 2-3 восстановился. А тут в Приватбанке я думал ничего страшного, как в Америке заплачу какой-нибудь штраф за просочку и все, а они шакалы позорные заблокировали мне карточку, я заплатил долг и еще три дня держали карточку заблокироанной. Не банковская система, а скотобаза.
baraka написав:не, не, "инвесторы" покупали в 2016-2019 годах у застройщиков, прошло время, спекули поняли, что дальше риски слишком растут - поняли, что надо сливаться, и, в сравнительно большом объёме вышли на вторичку.
А, вы имели в виду, что первичка успела стать вторичкой? Мне казалось, что перекупщики все сливают по первичным документам - зачем им попадать на 8,5%, если у большинства застройщиков это стоит сильно дешевле? У КГС есть договора, где переступка вообще 0%...
да, не клеится
zРадио написав:Исключение составляют только инвестиции, изначальные цель по которым была не продать, а получить документы, сделать ремонт и сдавать в аренду.
Ув. барыги, знаю, вы тут есть - правильно рассуждаю? Если что, поправляйте
о, это новая теория заговора: покупались квартиры под аренду (ну а "куда же инвестировать кроме как не в КРЖН" ? А цена на аренду росла до середины 2019), делался бюджетный ремонт. После того, как появился существенный избыток арендных квартир (после середины 2019) + ковид-триггер весной 2020 - часть арендных квартир пошла на вторичный рынок по продаже. А поскольку это новый фонд, со свежим ремонтом - то и оценивается он продаванами выше, что и отобразилось в ценах вторички. Ы ?
UPD: проверил по базе: количество квартир в аренде упало, как и количество квартир в продаже, не подходит теория
Востаннє редагувалось baraka в Пон 14 гру, 2020 19:52, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Як тут пишуть: спробуйте зайти у ВП із вашими графічками і вибити скидку.
А зачем туда вообще ходить? Если цель - инвестиции, а не коллекционирование неликвида, то лучше распределить портфель между золотыми фьючерсами и индексными фондами, имея оперативный доступ к своим деньгам из любой точки мира.
Упреждая сказки о рисках - это еще и гарантируется крупнейшими страховщиками мира, или вообще федеральным агентством США. А вот от Аркад/Укрбудов сильно не застрахуешься. От локальных политических рисков - тем более...
зРадіо, чому ж ти не багатий, якщо такий розумний??? Чому живеш в багатоквартирному будинку в "Києві",а не в особняку на Багамських островах???
Щось воно не клеїться, га???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:зРадіо, чому ж ти не багатий, якщо такий розумний??? Чому живеш в багатоквартирному будинку в "Києві",а не в особняку на Багамських островах???
Щось воно не клеїться, га???
Потому что работаю в Киеве и карьеру бросить не готов. Удивительно тяжело догадаться, правда?
С апреля хоть работаю преимущественно и удаленно, но пару дней в мес в офис таки наведываюсь. Когда по миру начнут снимать карантинные ограничения, присмотрюсь, где на побережье можно жить, чтобы 1-2 раза в месяц летать в Киев было непроблематично. Это точно будут не Багамы, но в пределах 3 тыс км - may be