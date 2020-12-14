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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:04
Sidus написав: airmax78 написав:Sidus
или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.
Ну значит вы ставили +- по рыночной цене, а многие закладывают торг в цену. Кроме того многие выставляют на авось: авось кто купит по этой цене и ждут своего покупателя (как правило бессмысленное занятие
)
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)
кстати доки были 100% железобетонные, думаю и это сыграло свою роль)
практик, подскажите что Я сделал не так?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:10
Прохожий написав: Sidus написав: airmax78 написав:Sidus
или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.
Ну значит вы ставили +- по рыночной цене, а многие закладывают торг в цену. Кроме того многие выставляют на авось: авось кто купит по этой цене и ждут своего покупателя (как правило бессмысленное занятие
)
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)
кстати доки были 100% железобетонные, думаю и это сыграло свою роль)
специалист, подскажите что я сделал не так?
А как вы продавали два года и квартира приносила аренду ?
Неужели два года арендаторы показывали постоянно этот шлачек ?
Никогда не видел таких арендаторов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:20
zРадио написав:
Не исключено, но таких "ынвесторов" просто жалко Как вообще можно было до этого додуматься, и что должно было стрельнуть в головы?? Ну с первичкой еще понятно - премия за риск вложений в недооцененный котлован. Но вторичка с целью перепродаж
и..
НЕреально насмешили
сразу виден теоретик
но это вам не графики копипастить и лун смотреть, тут думать нужно и быстро принимать решения)
кстати реальные кейсы тут давал, поиск в помощь есличё
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:33
Хомякоид написав: Прохожий написав:
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)
кстати доки были 100% железобетонные, думаю и это сыграло свою роль)
специалист, подскажите что я сделал не так?
А как вы продавали два года и квартира приносила аренду ?
Неужели два года арендаторы показывали постоянно этот шлачек ?
Никогда не видел таких арендаторов.
Очевидно, персонаж Прохожий трандить)))) Адекватні орендарі і продаж квартири - несумісні речі.
Ніде не заливають так,як на рибалці, на полюванні і на форумах з нерухомості!
Один кадр недавно, сидячі в цоколі в Прикиївських Єпенях, і мелючи язиком на форумах, теж "прикупив" з десяток квартир біля зупинки рейкового транспорту
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 14 гру, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:41
zРадио написав: Frant написав:
зРадіо, чому ж ти не багатий, якщо такий розумний???
Чому живеш в багатоквартирному будинку в "Києві",а не в особняку на Багамських островах???
Щось воно не клеїться, га???
Потому что работаю в Киеве и карьеру бросить не готов.
Якщо ти не заробив купи грошей на цінних паперах і спекуляціях золотом і біткоїном на маєток на Мальдівських островах, то твоя кар'єра в Києві в букмекерсько-бухгалтерській конторі - тим більше не допоможе тобі це зробити.
Орендну "гостінку" на ДВРЗ - зможеш купити по закінченню кар'єри???
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:54
Прохожий написав:
по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
Тхагага - здесь все кичливые практики продают на 10% выше рынка. Т.е. по факту по рыночной цене, которую они неверно понимают и приписывают себе в заслугу то, что ей не является. Ну или все они пи... т.е. рассказывают нам неправду
Тут или трусы, или крестик - третьего не дано
Прохожий написав:
кстати реальные кейсы тут давал, поиск в помощь есличё
Реальные комментарии писал, а реальные ли в них кейсы - это большой вопрос
Хомякоид написав:
Нигде не встречал статистики склько кредитов не платяться. Думаю никто не знает, даже НБУ. Будем падать громко
Нерухоме лайно вниз
НБУ знает - это очень серьезно. Вопрос достаточности залогов и резервов, а значит и стрессоустойчивости БС.
В портфеле физлиц NPL 35%, в портфеле юрлиц - 51%
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 14 гру, 2020 21:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:58
ЗРадіо, а ти купляєш чи продаєш нерухомість в Києві?
Чи ти лише трандиш??? З використанням специфічних термінів із-за поребріка?
Лаври расейського кінематографічного Штирліца - не дають спокою??? Тебе вже давно викрили(((
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 14 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:18
zРадио написав:
Тхагага - здесь все кичливые практики продают на 10% выше рынка
Тхага здесь кичливые хамовитые теоретики покупают на Минской 2к ПА200куе ну то такэ)
кстати а чё потерли мой пост?
мальчик размазывая сопли жаловался?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 14 гру, 2020 22:20, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:18
Долярчику про инвестиции:
Пане ПРЕЗЕДЕНТ,
Знайте правду до вас в депутаты лізе Гонта Микола Петрович шахрай.
Його ювелірні магазини В2В працювали без касових апаратів.
Крупному бізнесу касові апарати потрібні.
Чому обичні люди повинні страждати через таких мерзотників як Гонта. Обікрав 600 тис чоловік.
У мене також підлий шахрай виманив 2 млн гривень. Відкрили кримінальну справу СТ. 190 Ч. 1 це просто смішно, адже 2 млн. Має бути мінімум Ч 4.
Але Гонта Микола роздав хабарі :
ПОЛІЦІЯ- ПОКРИВАЄ ШАХРАЇВ.
СБУ- ТАКОЖ ПОКРИВАЄ ГОНТУ.
У МЕНЕ ДРУГ ПОМЕР ЧЕРЕЗ Б2Б(depressed)Нацик Руслан взяв кредити і заніс Гонті. Не зміг погасити, через нерви попав в лікарню і на той світ.
Дівчина 30 років пригнула з 9 поверху- теж занесла Гонті велику суму влізла в кредит і не змогла погасити.
Слідуючий майдан зберу Я!
Через таких мерзотників як Гонта ви і вводите касові апарати, тому що він свій крупний бізнес маскував під середній.
Мені зрозуміло звідки ноги ростуть.
Гонта відкрив 130 ювелірних салонів В2В в Україні.
Він хотів переплюнути Ваш " ЗОЛОТИЙ ВІК"
ТОМУ ЗРОЗУМІЛО ЧЕРЕЗ ЯКОГО ШАХРАЯ ВИ ВИРІШИЛИ ЗРОБИТИ ЦІ ЗМІНИ.
Але обичні приватні підприємці не винні в тому що через таких як мерзотник Гонта Микола Петрович, якого кажуть покриває Аваков, повинні страждати обичні приватні підприємці.
Тим паче люди вмирають, а ви даєте працювати цьому шахраю Гонті, а приватним підприємцем життя портите.
Я вас прошу СХАМЕНІТЬСЯ!!!!!
ГОНТУ ЗАКРИТИ, ГОНТІ КАСОВІ АПАРАТИ СТАВИТИ, АЛЕ НЕ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМЦЯМ.(depressed)
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:20
Frant написав: Хомякоид написав: Прохожий написав:
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)
кстати доки были 100% железобетонные, думаю и это сыграло свою роль)
специалист, подскажите что я сделал не так?
А как вы продавали два года и квартира приносила аренду ?
Неужели два года арендаторы показывали постоянно этот шлачек ?
Никогда не видел таких арендаторов.
Очевидно, персонаж Прохожий трандить)))) Адекватні орендарі і продаж квартири - несумісні речі.
Ніде не заливають так,як на рибалці, на полюванні і на форумах з нерухомості!
Один кадр недавно, сидячі в цоколі в Прикиївських Єпенях, і мелючи язиком на форумах, теж "прикупив" з десяток квартир біля зупинки рейкового транспорту
Згоден, схоже від прохожого деза.
Ні один арендатор не буде два роки показувати квартиру.
На пряме питання пішов в мовчанку, злився по простому.
Ну далі буде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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