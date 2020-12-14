Это на сегодня.
А сколько не платят в связи с короновирусом ?
Разрешили же не платить пока не закончиться шухер, или я ошибаюсь ?
Извините, сейчас так же далек от БС Украины как от балета.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:22
Это на сегодня.
А сколько не платят в связи с короновирусом ?
Разрешили же не платить пока не закончиться шухер, или я ошибаюсь ?
Извините, сейчас так же далек от БС Украины как от балета.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я чем то обязан вам?
кстати уверен что регулярное употребление просроченных шоколадок марс/сникерс отрицательно влияет на мозговую активность
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:26
Никто здесь никому ничем не обязан.
Извинете я принимаю ваше сообщение за треп, сам был в роли арендатора который показывает квартиру и арендодателя который показывает.
Адью.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:29
В данном случае просто везение, потому что обьекты, которые продаются больше года называют "висяками" и их ихнорируют нормальные покупатели (и даже риелторы), потому что в таких обьектах или с документами что-то не так или с чем-то еще.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:36
что самое интересное что риэлтор и покупатель смотрели объект за пол-года перед сделкой и вернулись походив кругами, а по поводу доков выделил выше если вы невнимательно читаете
так все таки: что Я сделал не так? может нужно было продать сразу "за сколько дают"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|