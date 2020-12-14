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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:22
zРадио написав:
НБУ знает - это очень серьезно. Вопрос достаточности залогов и резервов, а значит и стрессоустойчивости БС.
В портфеле физлиц NPL 35%, в портфеле юрлиц - 51%
Это на сегодня.
А сколько не платят в связи с короновирусом ?
Разрешили же не платить пока не закончиться шухер, или я ошибаюсь ?
Извините, сейчас так же далек от БС Украины как от балета.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:23
Хомякоид написав:
На пряме питання пішов в мовчанку, злився по простому.
Я чем то обязан вам?
кстати уверен что регулярное употребление просроченных шоколадок марс/сникерс отрицательно влияет на мозговую активность
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:26
Прохожий написав: Хомякоид написав:
На пряме питання пішов в мовчанку, злився по простому.
Я чем то обязан вам?
кстати уверен что регулярное употребление просроченных шоколадок марс/сникерс отрицательно влияет на мозговую активность
Никто здесь никому ничем не обязан.
Извинете я принимаю ваше сообщение за треп, сам был в роли арендатора который показывает квартиру и арендодателя который показывает.
Адью.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:29
Прохожий написав: Sidus написав: airmax78 написав:Sidus
или желанием купить. Я в торге никогда больше 5К на 100К не уступал. А в последний раз вообще ничего не уступил. Очень деньги были нужны.
Ну значит вы ставили +- по рыночной цене, а многие закладывают торг в цену. Кроме того многие выставляют на авось: авось кто купит по этой цене и ждут своего покупателя (как правило бессмысленное занятие
)
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)
кстати доки были 100% железобетонные, думаю и это сыграло свою роль)
практик, подскажите что Я сделал не так?
В данном случае просто везение, потому что обьекты, которые продаются больше года называют "висяками" и их ихнорируют нормальные покупатели (и даже риелторы), потому что в таких обьектах или с документами что-то не так или с чем-то еще.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:36
Sidus написав: Прохожий написав: Sidus написав:
Ну значит вы ставили +- по рыночной цене, а многие закладывают торг в цену. Кроме того многие выставляют на авось: авось кто купит по этой цене и ждут своего покупателя (как правило бессмысленное занятие
)
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)кстати доки были 100% железобетонные
, думаю и это сыграло свою роль)
практик, подскажите что Я сделал не так?
В данном случае просто везение, потому что обьекты, которые продаются больше года называют "висяками" и их ихнорируют нормальные покупатели (и даже риелторы), потому что в таких обьектах или с документами что-то не так или с чем-то еще.
что самое интересное что риэлтор и покупатель смотрели объект за пол-года перед сделкой и вернулись походив кругами, а по поводу доков выделил выше
если вы невнимательно читаете
так все таки: что Я сделал не так? может нужно было продать сразу "за сколько дают"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:42
Хомякоид написав:
Это на сегодня.
А сколько не платят в связи с короновирусом ?
Разрешили же не платить пока не закончиться шухер, или я ошибаюсь ?
Извините, сейчас так же далек от БС Украины как от балета.
С августа лавочку начали сворачивать. Не подскажу относительно классификации просрочек периода карантина - относят их к проблемной задолженности, или нет. Это если есть практикующие банкиры риск-менеджеры на форуме - им нужно вопрос задавать.
Чисто на бумаге NPL, признаваемый таковым НБУ, с приходом КЭШа снижается. Слышал, у гражданина пунктик на этом - заставляет госбанки списывать безнадегу с активов. Балансовые показатели это улучшает, операционные - ухудшает
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:46
Хомякоид написав:
Да и новость сегодня проскочила, НБУ дал сегодня какое то колличество миллиардов рефинанса.
Когда лафа закончиться и скажут платить, думаю будет весело.
Как бы ситуция 2014 года с банкопадом не повторилась.
Нигде не встречал статистики склько кредитов не платяться. Думаю никто не знает, даже НБУ. Будем падать громко
Нерухоме лайно вниз
Из Германии видно какой курс доллара у нас сегодня был на вечер ?
Завтра крупный аукцион по ОВГЗ. Если просадят до 27 то продавцы воспрянут духом и будут еще накручивать долларовые цены даже на шлак.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:01
vladimir07 написав:
Хомякоид написав:
Да и новость сегодня проскочила, НБУ дал сегодня какое то колличество миллиардов рефинанса.
Когда лафа закончиться и скажут платить, думаю будет весело.
Как бы ситуция 2014 года с банкопадом не повторилась.
Нигде не встречал статистики склько кредитов не платяться. Думаю никто не знает, даже НБУ. Будем падать громко
Нерухоме лайно вниз
Из Германии видно какой курс доллара у нас сегодня был на вечер ?
Завтра крупный аукцион по ОВГЗ. Если просадят до 27 то продавцы воспрянут духом и будут еще накручивать долларовые цены даже на шлак.
Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что
), то интересуются...
Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 23:05
Прохожий написав: Sidus написав: Прохожий написав:
даю реальный кейс
свой
в 2016м решил продать совкошлак, выставил на продажу +10% от "среднерыночной"
продал после экспозиции 2 года, по факту продал выше "среднерыночной" на 10% на тот момент, все это время квартира приносила аренду
даже 1% в госпошлины заплатил покупатель, это был для меня принципиальный вопрос)кстати доки были 100% железобетонные
, думаю и это сыграло свою роль)
практик, подскажите что Я сделал не так?
В данном случае просто везение, потому что обьекты, которые продаются больше года называют "висяками" и их ихнорируют нормальные покупатели (и даже риелторы), потому что в таких обьектах или с документами что-то не так или с чем-то еще.
что самое интересное что риэлтор и покупатель смотрели объект за пол-года перед сделкой и вернулись походив кругами, а по поводу доков выделил выше
если вы невнимательно читаете
так все таки: что Я сделал не так? может нужно было продать сразу "за сколько дают"?
Ну это ж вам решать
Иногда нужно продать быстро, чтобы реинвестировать в интересный обьект, а не тянуть кота за хвост 2 года )) Похоже вам не горело, ну и чудно, что удачно продали!
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Sidus
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