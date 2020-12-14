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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 гру, 2020 00:56
Vlad442 написав: zРадио написав:
Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
А пока говорят другое:
"Свет в конце тонеля есть, только тонель, сцуко, не заканчивается." (М.Жванецкий)
Или:
"Люди, изнутри Украины видят свет в конце тонеля. Те, кто смотрят снаружи, видят Ж0пУ". (с).
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