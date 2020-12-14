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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 гру, 2020 00:56
Vlad442 написав: zРадио написав:
Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
А пока говорят другое:
"Свет в конце тонеля есть, только тонель, сцуко, не заканчивается." (М.Жванецкий)
Или:
"Люди, изнутри Украины видят свет в конце тонеля. Те, кто смотрят снаружи, видят Ж0пУ". (с).
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Додано: Вів 15 гру, 2020 01:50
baraka написав:
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
1. Ряд ведущих застройшиков сказали "ФСЁ", уменьшив предложение
новостроя.
2. Тысячи заробитчан с деньгами вернулись в Украину из-за ковида. Кто-то себе, но в основном "чистильщики обуви" захотели поиграться в лендлордизм. События в Беларуси вынудили часть людей к эмиграции, часть из них выбрали Украину ввиду ряда причин. Эти причины вызвали рост спроса.
3. Согласно догме экономики, цена - это точка пересечения кривых спроса и предложения. Хотя пп1-2 случайны и дадут кратковременный эффект, а значит за ростом последует обвал.
4. Если ПП1-3 неверны
, то тогда следует задуматься над таким выводом - рост цен на недвижимость происходит во время экономического бума.
Правление Зеленского и Ко привело к экономическому буму? Если нет - то почему растут цены? Или они не растут? Если да - то какого из-под него хотят те, кто им недоволен. Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 01:54
BIGor написав: baraka написав:
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
Население хоть и нищее, но страну сейчас закидывают баксами, нерезы, евробонды на 600 млн., мировой банк на 300 млн, европейский банк на 300 млн. И это все на низких оборотах экономики. Понятное дело, что большая часть этих денег идет на КРЖН (так бы сказать налог чиновникам).
Страну, летящую в пропасть закидывают баблом со всех сторон?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 02:23
Vlad442 написав: zРадио написав:
Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
Возле Аркады и в том направлении можно построить еще ветку метро и 500.000 квартир, переизбыток будет и цена упадет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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