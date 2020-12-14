Додано: Вів 15 гру, 2020 01:50

baraka написав: BIGor написав: zРадио написав: Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...







https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне



кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ? кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

1. Ряд ведущих застройшиков сказали "ФСЁ",новостроя.2. Тысячи заробитчан с деньгами вернулись в Украину из-за ковида. Кто-то себе, но в основном "чистильщики обуви" захотели поиграться в лендлордизм. События в Беларуси вынудили часть людей к эмиграции, часть из них выбрали Украину ввиду ряда причин.3. Согласно догме экономики, цена - это точка пересечения кривых спроса и предложения. Хотя пп1-2 случайны и дадут кратковременный эффект, а значит за ростом последует обвал.4., то тогда следует задуматься над таким выводом -Правление Зеленского и Ко привело к экономическому буму? Если нет - то почему растут цены? Или они не растут? Если да - то какого из-под него хотят те, кто им недоволен. Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.