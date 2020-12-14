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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 гру, 2020 00:56
Vlad442 написав: zРадио написав:
Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
А пока говорят другое:
"Свет в конце тонеля есть, только тонель, сцуко, не заканчивается." (М.Жванецкий)
Или:
"Люди, изнутри Украины видят свет в конце тонеля. Те, кто смотрят снаружи, видят Ж0пУ". (с).
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Додано: Вів 15 гру, 2020 01:50
baraka написав:
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
1. Ряд ведущих застройшиков сказали "ФСЁ", уменьшив предложение
новостроя.
2. Тысячи заробитчан с деньгами вернулись в Украину из-за ковида. Кто-то себе, но в основном "чистильщики обуви" захотели поиграться в лендлордизм. События в Беларуси вынудили часть людей к эмиграции, часть из них выбрали Украину ввиду ряда причин. Эти причины вызвали рост спроса.
3. Согласно догме экономики, цена - это точка пересечения кривых спроса и предложения. Хотя пп1-2 случайны и дадут кратковременный эффект, а значит за ростом последует обвал.
4. Если ПП1-3 неверны
, то тогда следует задуматься над таким выводом - рост цен на недвижимость происходит во время экономического бума.
Правление Зеленского и Ко привело к экономическому буму? Если нет - то почему растут цены? Или они не растут? Если да - то какого из-под него хотят те, кто им недоволен. Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 01:54
BIGor написав: baraka написав:
кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?
Население хоть и нищее, но страну сейчас закидывают баксами, нерезы, евробонды на 600 млн., мировой банк на 300 млн, европейский банк на 300 млн. И это все на низких оборотах экономики. Понятное дело, что большая часть этих денег идет на КРЖН (так бы сказать налог чиновникам).
Страну, летящую в пропасть закидывают баблом со всех сторон?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 02:23
Vlad442 написав: zРадио написав:
Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...
Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем
Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".
Возле Аркады и в том направлении можно построить еще ветку метро и 500.000 квартир, переизбыток будет и цена упадет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:20
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в Вів 15 гру, 2020 03:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:21
удалено
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в Вів 15 гру, 2020 03:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:23
flyman написав:Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти корол
ь.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?
Никому эта наличка в долларах не нужна при покупке новостроя. У меня в прошлом году даже азербайджанцы-застройщики доллар не взяли, предложили позвать менялу, который поменяет на месте. По абсолютно неинтересному курсу
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:44
rjkz написав:
Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.
Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 04:04
Первый написав: flyman написав: Sidus написав:
Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?
В якості лікбезу.
А готівка доларами чим краще за гривні на карті?
прикурить от 100 баксовой купюры намного легче, чем от пластиковой карты.
Что-ж тут непонятного?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 04:31
airmax78 написав: rjkz написав:
Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.
Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.
А! Я понял, это типа, избрание Зеленского как негативный фактор равный по смыслу "когда на улицах льется кровь"? Тогда где я пропустил обвал при его каденции?
Проблем в столице мировой демократии хоть и хватает, но уж точно не с передачей власти.
Не стоит смотреть на ночь расийские СМИ.
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Вів 15 гру, 2020 04:42
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