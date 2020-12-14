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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5924592559265927

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:56

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


А пока говорят другое:
"Свет в конце тонеля есть, только тонель, сцуко, не заканчивается." (М.Жванецкий)
Или:
"Люди, изнутри Украины видят свет в конце тонеля. Те, кто смотрят снаружи, видят Ж0пУ". (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:50

  baraka написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:Knight Frank опубликовал ценовую динамику РЖН по странам. Номинальный рост преимущественно там, где обесцениваются нацвалюты. По лидеру рейтинга Турции нужно смотреть динамику курса, но у нас +10,3% в гривнах - это -1% в долларах...

Зображення

https://content.knightfrank.com/researc ... 0-7663.pdf

Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?


1. Ряд ведущих застройшиков сказали "ФСЁ", уменьшив предложение новостроя.
2. Тысячи заробитчан с деньгами вернулись в Украину из-за ковида. Кто-то себе, но в основном "чистильщики обуви" захотели поиграться в лендлордизм. События в Беларуси вынудили часть людей к эмиграции, часть из них выбрали Украину ввиду ряда причин. Эти причины вызвали рост спроса.
3. Согласно догме экономики, цена - это точка пересечения кривых спроса и предложения. Хотя пп1-2 случайны и дадут кратковременный эффект, а значит за ростом последует обвал.
4. Если ПП1-3 неверны, то тогда следует задуматься над таким выводом - рост цен на недвижимость происходит во время экономического бума. Правление Зеленского и Ко привело к экономическому буму? Если нет - то почему растут цены? Или они не растут? Если да - то какого из-под него хотят те, кто им недоволен. Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:54

  BIGor написав:
  baraka написав:
  BIGor написав:Бомбер пишет что рост КРЖН +10% долларе и +31% в гривне
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell


кстати, а кто может предолжить внятное объяснение этим графикам на бомбере - ибо они противоречат логике: впереди Ж, у государства денег нет, никто ничем в стране толком не управляет, а цены (хотелки) выросли ?

Население хоть и нищее, но страну сейчас закидывают баксами, нерезы, евробонды на 600 млн., мировой банк на 300 млн, европейский банк на 300 млн. И это все на низких оборотах экономики. Понятное дело, что большая часть этих денег идет на КРЖН (так бы сказать налог чиновникам).


Страну, летящую в пропасть закидывают баблом со всех сторон?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 02:23

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Насчет це недвижиости - так мы только отталкиваемся, или уже оттолкнулись? 2016-2019 гг роста не было? А как же все эти громкие сообщение про х1,5-2? Трусы, или крестик - от чего-то одного придется отказаться...

Оттолкнулись это когда мы увидим цены 2013, а потом подпрыгнем :)

Через 10 лет люди будут говорить "мы же видели цены в Восточной Европе, а чем мы хуже, нужно было понимать, что бедность это не навсегда".


Возле Аркады и в том направлении можно построить еще ветку метро и 500.000 квартир, переизбыток будет и цена упадет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 03:20

удалено
Востаннє редагувалось Damien в Вів 15 гру, 2020 03:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 03:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.

Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.

Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?

Никому эта наличка в долларах не нужна при покупке новостроя. У меня в прошлом году даже азербайджанцы-застройщики доллар не взяли, предложили позвать менялу, который поменяет на месте. По абсолютно неинтересному курсу
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 03:44

  rjkz написав:Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел. :mrgreen:

Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 04:04

  Первый написав:
  flyman написав:
  Sidus написав:Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.

Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.

Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.

Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?

В якості лікбезу.
А готівка доларами чим краще за гривні на карті?


прикурить от 100 баксовой купюры намного легче, чем от пластиковой карты.
Что-ж тут непонятного?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 04:31

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел. :mrgreen:

Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.


А! Я понял, это типа, избрание Зеленского как негативный фактор равный по смыслу "когда на улицах льется кровь"? Тогда где я пропустил обвал при его каденции?
Проблем в столице мировой демократии хоть и хватает, но уж точно не с передачей власти.
Не стоит смотреть на ночь расийские СМИ.
rjkz
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