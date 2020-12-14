Додано: Вів 15 гру, 2020 03:44

rjkz написав: Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел. Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.

Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.