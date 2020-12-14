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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 гру, 2020 03:20
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Востаннє редагувалось Damien
в Вів 15 гру, 2020 03:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:21
удалено
Востаннє редагувалось Damien
в Вів 15 гру, 2020 03:25, всього редагувалось 1 раз.
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Damien
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:23
flyman написав:Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти корол
ь.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?
Никому эта наличка в долларах не нужна при покупке новостроя. У меня в прошлом году даже азербайджанцы-застройщики доллар не взяли, предложили позвать менялу, который поменяет на месте. По абсолютно неинтересному курсу
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Додано: Вів 15 гру, 2020 03:44
rjkz написав:
Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.
Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 04:04
Первый написав: flyman написав: Sidus написав:
Так меня больше всего интересовал момент как в ОП правильно торговаться, так как проблема ж в том, что в ОП перед тобой сидит человек, который решения не принимает и твои доводы для него - пустой звук. У него есть указание свыше по чем продавать и все.
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?
В якості лікбезу.
А готівка доларами чим краще за гривні на карті?
прикурить от 100 баксовой купюры намного легче, чем от пластиковой карты.
Что-ж тут непонятного?
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rjkz
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Додано: Вів 15 гру, 2020 04:31
airmax78 написав: rjkz написав:
Меня вообще удивило, что ряд порохоботов проголосовало за Зеленского деньгами, купив дорогой бетон в стране, которую Зе (по их мнению) ведет к пропасти, вместо того, чтобы купить билет на самолет/поезд (кому куда) в один конец и там ждать с чемоданом денег либо Майдан 3.0 либо следующего пришестия шоколадье. Сочетание "растишка", то есть человек ВЕРЯЩИЙ в экономический рост, и порохобот в одном лице при правлении ЗЕ и Ко - это как высокогорный дельфин или глубоководный орел.
Ну вот Вы же хороните Украину уже не первый год и тем не менее из бетона, пока, так и не вышли. Вот и я верю, что Зеленский на долго не задержится. А Порох обеспечил главное для дальнейшго развития этой страны: безпроблемный переход власти. А мы теперь видим, что это может быть проблемой даже в столице мировой демократии. Так что спасибо Пороху - пока что лучшему президенту этой страны.
А! Я понял, это типа, избрание Зеленского как негативный фактор равный по смыслу "когда на улицах льется кровь"? Тогда где я пропустил обвал при его каденции?
Проблем в столице мировой демократии хоть и хватает, но уж точно не с передачей власти.
Не стоит смотреть на ночь расийские СМИ.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:02
rjkz написав: Первый написав: flyman написав:
Якщо в тебе 100% суми і готівкою в доларах, то ти король.
Реально як "виторгував" цоколь, так і кавалірки.
Якби знав про кеш в доларах, то би ще прогнув на кавалірках, бо гривня по безналу трохи менший ефект.
Просто кажеш: можу оплатити всю суму зразу, торг буде?
Якщо кажуть ні, то розвертаєшся і йдеш.
Якщо йдуть на торг, то:
- Якщо готівкою?
- А якщо готівка доларами?
В якості лікбезу.
А готівка доларами чим краще за гривні на карті?
прикурить от 100 баксовой купюры намного легче, чем от пластиковой карты.
Что-ж тут непонятного?
У забудовника? Як раз і не зрозуміло чому легше, адже все як раз навпаки, за доляри хіба що в полях Жулян можна прикурити на самострої. У решти - ой у вас доляри так це ж без підтвердження, тримайте адресу де закриють на це очі, але максимум до х суми. І з вас за послугу оттакенна комісія:-)
А з пластикової карти - платіжка без комісії:-) і зразу:-)
Переходьте на світлу сторону:-)
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 15 гру, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:10
rjkz написав:
Страну, летящую в пропасть закидывают баблом со всех сторон?
На самом деле да, ресурсы отдать у нас есть, кредитуют по сумасшедшие проценты.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:20
Прохожий написав:
Я чем то обязан
зобов,язаний трандіти поменьше, говорити за суттю справи - побільше.
Балаболів і триндіжників тут стільки, що можна греблю гатити)))
І дурних питань не варто писати, тому що "Один невіглас за годину скаже стільки питань, що сотня мудреців будуть рік думати"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:03
Хомякоид написав:
[q
Згоден, схоже від прохожого деза.
Ні один арендатор не буде два роки показувати квартиру.
На пряме питання пішов в мовчанку, злився по простому.
Ну далі буде.
В 2018 точно так же продал шлачек. Арендаторы жили там и периодически показывали. Риелтор связывался напрямую с арендаторами. Покупаны выплатили все налоги. Так что сомневаться можно в любой ситуации, но каждый кейс индивидуален.
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