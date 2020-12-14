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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5925592659275928

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
1. Зросли більш, як на 30%
35%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
11
6. Впали менш ніж на 10%
4%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
4%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
14
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:26

  zРадио написав:Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что :mrgreen: ), то интересуются...

Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?


Нет, не снижали.
А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Це вже третій ВП відмітиився за тидждень.
Ріст цін на РН не зупинити!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 15 гру, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:19

  flyman написав:Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!

Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:20

  Kostia написав:
  flyman написав:Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!

Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?

Читай дописи Франта.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:21

  Kostia написав:
  flyman написав:Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!

Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?

Прикольный вопрос.
Тогда можно еще и в ОП задать вопрос:
"Вы точно когда-либо продавали квартиры? Если "да", зачем Вы тратитесь эти СМС рассылки?"
Serg-ik
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