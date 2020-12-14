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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:26
zРадио написав:
Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что
), то интересуются...
Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?
Нет, не снижали.
А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:17
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Це вже третій ВП відмітиився за тидждень.
Ріст цін на РН не зупинити!
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 15 гру, 2020 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:19
flyman написав:
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!
Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
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Kostia
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:20
Kostia написав: flyman написав:
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!
Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
Читай дописи Франта.
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flyman
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:21
Kostia написав: flyman написав:
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!
Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
Прикольный вопрос.
Тогда можно еще и в ОП задать вопрос:
"Вы точно когда-либо продавали квартиры? Если "да", зачем Вы тратитесь эти СМС рассылки?"
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Serg-ik
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:24
Serg-ik написав: Kostia написав: flyman написав:
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!
Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
Прикольный вопрос.
Тогда можно еще и в ОП задать вопрос:
"Вы точно когда-либо продавали квартиры? Если "да", зачем Вы тратитесь эти СМС рассылки?"
Моё сообщение не будет смешным для тех, кто когда-то покупал в новострое
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Kostia
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:49
Kostia написав:
Моё сообщение не будет смешным для тех, кто когда-то покупал в новострое
Так а что не так с СМС рассылками? Это фейки?
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BIGor
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:54
BIGor написав: Kostia написав:
Моё сообщение не будет смешным для тех, кто когда-то покупал в новострое
Так а что не так с СМС рассылками? Это фейки?
Мабуть хоче сказати, що заманухи, прийдеш у ВП із графіками від зРадіо та СМСками, а тобі "варіантів таких нема, але є дороже"
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:01
Kostia написав: flyman написав:
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!
Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
Тому що простий, як кут будинку чи підвал новобуду)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:02
flyman написав: BIGor написав: Kostia написав:
Моё сообщение не будет смешным для тех, кто когда-то покупал в новострое
Так а что не так с СМС рассылками? Это фейки?
Мабуть хоче сказати, що заманухи, прийдеш у ВП із графіками від зРадіо та СМСками, а тобі "варіантів таких нема, але є дороже"
Якщо так, то рівень таких забудовників - Зімбабве - і вони повинні збанкрутувати.
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