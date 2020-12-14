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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:36
vladimir07 написав:
zРадио написав:
Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что
), то интересуются...
Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?
Нет, не снижали.
А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.
Ясно
Добавляю в список риторики загонял:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:50
Странно, дождемся мы такого момента когда местные скрытые "риелторы" с легендой среднего класа признают свою истинную профессию? А аирмакс, как думаете?
А еще интересно когда завуалированный "ойтишник модер" карты раскроет , на сколько продажи упали ))
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:52
xio13 написав:
Странно, дождемся мы такого момента когда местные риелторы с легендой среднего класа признают свою истинную профессию?
Звісно, що ні!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:53
flyman написав: Kostia написав: flyman написав:
Ще з одного ВП прийшла СМС про "акційні ціни".
Ріст цін на РН не зупинити!
Флай, ты точно покупал когда-то жилье? Если да, то почему до сих пор ведешься на смс рассылки?
Читай дописи Франта.
Яким боком я до купівлі підвального неліквіда в Ірпіні чи Бородянці???
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