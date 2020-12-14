Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что ), то интересуются...
Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?
Нет, не снижали. А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.
Ясно Добавляю в список риторики загонял:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение). Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос). Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений). Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего). Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций). Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода). Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений). Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев) Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений). Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)