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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:41
artlife написав:
На дорогах не протолкнуться от дорогих иномарок. Не зря мы голосовали за Зеленского и Слуг народа.
Не мы, а вы! ©
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:45
artlife написав:
На дорогах не протолкнуться от дорогих иномарок
Там 80-90% - не бит, не крашен, не топлен из США
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zРадио
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:04
zРадио написав:Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)
Курс доллара падает - укрепляется нацвалюта, повышаются доходы в долларе и цена недвижимости.
Курс доллара растет - если это ситуация когда упали застройщики, предложение сократилось и нет дестабилизирующих факторов - рост цен несмотря на девальвацию.
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vladimir07
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:05
zРадио написав: vladimir07 написав:
zРадио написав:
Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что
), то интересуются...
Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?
Нет, не снижали.
А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.
Ясно
Добавляю в список риторики загонял:
Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).
Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).
Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).
Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).
Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).
Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).
Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).
Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).
Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)
Вы еще забыли
Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах)
Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро)
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:15
vladimir07 написав:
Курс доллара растет - если это ситуация когда упали застройщики, предложение сократилось и нет дестабилизирующих факторов
- рост цен несмотря на девальвацию.
Та вообще ни одного (рука-лицо). Растишки неисправимы. Кстати, крупнейший застройщик упал и когда падал курс доллара. На это какое клише придумаете - к дорожаю с двойной скоростью?
BIGor написав:
Вы еще забыли
Курс доллара падает к евро - к дорожаю (заначки в евро растут в долларах)
Курс доллара растет к евро - к дорожаю (заначки в долларах растут в евро)
Спасибо, добавил в коллекцию
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zРадио
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