zРадио написав:

vladimir07 написав: zРадио написав: Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что ), то интересуются...



Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл? Вы с остальными растишками согласуйтесь - то владельцы бетона не интересуются финансовым рынком (поэтому и являются владельцами бетона, потому что якобы вкладывать больше не во что), то интересуются...Месяц назад, когда гривна падала до 28,5, продавцы тоже падали духом и снижали цены - я правильно понял посыл?



Нет, не снижали.

А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки. Нет, не снижали.А увидев курс 27.хх или ниже - еще повысят (думаю, почти уверен) свои хотелки.

Курс доллара падает - к дорожаю (без лишних пояснений).

Курс доллара растет - к дорожаю (заначки все равно у всех в долларах)

ЯсноДобавляю в список риторики загонял:Меньше строят - к дорожаю (спрос превышает предложение).Больше строят - к дорожаю (удовлетворяют ажиотажный спрос).Растут доходы - к дорожаю (без лишних пояснений).Падают доходы - к дорожаю (чтобы не платить аренду, потому что не из чего).Строят быстро - к дорожаю (потому что быстрый прирост инвестиций).Строят медленно - к дорожаю (за счет уменьшения объемов ввода).Население растет - к дорожаю (без лишних пояснений).Население падает - к дорожаю (падает в регионах - все едут в Киев)