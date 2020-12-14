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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5926592759285929

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:добавил в коллекцию

Биткоин растёт - к дорожаю
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:53

Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:56

ib_investor Не, Вам сейчас расскажут, что его ж не доделали, не дали доделать враги.
Кстати, Виталик говорил, что мост простоит 100 лет. Про столбы такого не говорил
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:13

  artlife написав:На дорогах не протолкнуться от дорогих иномарок. Не зря мы голосовали за Зеленского и Слуг народа.

Тут Вы мимо https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita
Мы после Киргизстана.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:40

  ib_investor написав:Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.


Кличко это то же самое, что Черновецкий. Приплыл в политику на той же волне г0вна.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:42

  BIGor написав:
  artlife написав:На дорогах не протолкнуться от дорогих иномарок. Не зря мы голосовали за Зеленского и Слуг народа.

Тут Вы мимо https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita
Мы после Киргизстана.


Машин на душу может и меньше, но на дорогах не протолкнуться. И в ресторанах был бы аншлаг: если бы не карантин. Все традиционные признаки покращень налицо. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:54

  artlife написав:
  ib_investor написав:Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.


Кличко это то же самое, что Черновецкий. Приплыл в политику на той же волне г0вна.

Я в цьому ні секунди не сумніваюсь. Як Стьопа зараз інвестує непосильне нажите - всі бачать прекрасно.
Так і після боксера його родичи будуть капіталізувати нажиті на «освоєніі Кієва» статки.

От гадаю, скільки би за часів згаданого Згурського сіло людей, які причетні до прийняття в експлуатацію електроопор на шляхопроводі.
Дуже чекаю на всяких пріблатнєнних місцевих пацанчиків, які швидко тут нам все розкажуть.
ib_investor
 
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