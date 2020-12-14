Биткоин растёт - к дорожаю
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:53
Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:56
ib_investor Не, Вам сейчас расскажут, что его ж не доделали, не дали доделать враги.
Кстати, Виталик говорил, что мост простоит 100 лет. Про столбы такого не говорил
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:13
Тут Вы мимо
Мы после Киргизстана.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:40
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:42
Машин на душу может и меньше, но на дорогах не протолкнуться. И в ресторанах был бы аншлаг: если бы не карантин. Все традиционные признаки покращень налицо.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:54
Я в цьому ні секунди не сумніваюсь. Як Стьопа зараз інвестує непосильне нажите - всі бачать прекрасно.
Так і після боксера його родичи будуть капіталізувати нажиті на «освоєніі Кієва» статки.
От гадаю, скільки би за часів згаданого Згурського сіло людей, які причетні до прийняття в експлуатацію електроопор на шляхопроводі.
Дуже чекаю на всяких пріблатнєнних місцевих пацанчиків, які швидко тут нам все розкажуть.
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