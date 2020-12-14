Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.
Кличко это то же самое, что Черновецкий. Приплыл в политику на той же волне г0вна.
ib_investor написав:Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.
Кличко это то же самое, что Черновецкий. Приплыл в политику на той же волне г0вна.
Я в цьому ні секунди не сумніваюсь. Як Стьопа зараз інвестує непосильне нажите - всі бачать прекрасно. Так і після боксера його родичи будуть капіталізувати нажиті на «освоєніі Кієва» статки.
От гадаю, скільки би за часів згаданого Згурського сіло людей, які причетні до прийняття в експлуатацію електроопор на шляхопроводі. Дуже чекаю на всяких пріблатнєнних місцевих пацанчиків, які швидко тут нам все розкажуть.
ib_investor написав:Буду чекати, коли місцеві прихильники боксера всім стануть розказувати, що падіння електроопор на новому Шулявському шляхопроводі це «проіскі врагов самого луччєго мера», з часів Згурського.
Кличко это то же самое, что Черновецкий. Приплыл в политику на той же волне г0вна.