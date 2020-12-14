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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5927592859295930

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:56

столько воплей будто бы не три столба упали, а колокольня в лавре
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:06

  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!

Маск, не сцати! Це початок нового Майдану! Час якраз зимовий ))))

Будеш долярчику чай носити? Чи бабки будеш знову відмивати? )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:07

  trololo написав:столько воплей будто бы не три столба упали, а колокольня в лавре

Сюдячи з коменту ці стовби тобі придавили мізки ))) признавайся, так? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:19

  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!


Вот он, звериный оскал капитализма. :mrgreen: А нефик было в самый центр лезть, 2 майдана ничему не научили?
Кстати, поздравляю. Ваша ставка сыграла. Подробности в ЛС.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:33

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Блд. Из-за бастующих в центре доляреков-нелохов ко мне в дом не может проехать аварийная бригада! Разгонять водометами!

Маск, не сцати! Це початок нового Майдану! Час якраз зимовий ))))

Будеш долярчику чай носити? Чи бабки будеш знову відмивати? )))


Какая нелепая опечатка. В жизни не встречал более дурного тона :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 5927592859295930
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